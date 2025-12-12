La ACTC excluyó a Buenos Aires del calendario

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que el Turismo Carretera no correrá en Buenos Aires durante toda la temporada 2026 y oficializó el regreso de Rafaela al calendario.

La ACTC cerró la puerta al autódromo Juan y Oscar Gálvez en medio del conflicto político con el Automóvil Club Argentino (ACA) y avanzó con la construcción de un calendario que repetirá el formato del año próximo.

La decisión fue ratificada por el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, quien aseguró que “ninguna categoría fiscalizada por la ACTC va a estar en el Gálvez” y atribuyó la determinación al rumbo elegido por el Gobierno porteño.

Mazzacane remarcó que no se trata de las obras programadas para MotoGP 2027 ni de las gestiones para atraer a la Fórmula Uno, sino de un desacuerdo político y dirigencial que se profundizó en los últimos meses.

La ruptura responde al aval del Gobierno de la Ciudad al TC2000 para montar un callejero en las inmediaciones del autódromo, jugada que reforzó la alianza entre esa categoría y el ACA, actor central de la disputa por la fiscalización del automovilismo nacional por lo que la ACTC tomó distancia y resolvió cortar todo vínculo con el trazado porteño.

En paralelo, Mazzacane celebró el regreso de Rafaela, ausente en 2025, y destacó el valor histórico de su óvalo con tres chicanas, y sostuvo que comienza una etapa enfocada en mejorar autódromos.