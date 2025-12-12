Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Deportes |Cortocircuito con el ACA

La ACTC excluyó a Buenos Aires del calendario

La ACTC excluyó a Buenos Aires del calendario

archivo

12 de Diciembre de 2025 | 03:48
Edición impresa

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que el Turismo Carretera no correrá en Buenos Aires durante toda la temporada 2026 y oficializó el regreso de Rafaela al calendario.

La ACTC cerró la puerta al autódromo Juan y Oscar Gálvez en medio del conflicto político con el Automóvil Club Argentino (ACA) y avanzó con la construcción de un calendario que repetirá el formato del año próximo.

La decisión fue ratificada por el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, quien aseguró que “ninguna categoría fiscalizada por la ACTC va a estar en el Gálvez” y atribuyó la determinación al rumbo elegido por el Gobierno porteño.

Mazzacane remarcó que no se trata de las obras programadas para MotoGP 2027 ni de las gestiones para atraer a la Fórmula Uno, sino de un desacuerdo político y dirigencial que se profundizó en los últimos meses.

La ruptura responde al aval del Gobierno de la Ciudad al TC2000 para montar un callejero en las inmediaciones del autódromo, jugada que reforzó la alianza entre esa categoría y el ACA, actor central de la disputa por la fiscalización del automovilismo nacional por lo que la ACTC tomó distancia y resolvió cortar todo vínculo con el trazado porteño.

En paralelo, Mazzacane celebró el regreso de Rafaela, ausente en 2025, y destacó el valor histórico de su óvalo con tres chicanas, y sostuvo que comienza una etapa enfocada en mejorar autódromos.

LE PUEDE INTERESAR

Turf - Programa y resultados

LE PUEDE INTERESAR

Loterías y quinielas

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo

Se va a Santiago con toda su ilusión

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

Una movilización del León que será histórica

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Últimas noticias de Deportes

Se va a Santiago con toda su ilusión

“Esta final nos agarra en un buen momento”

El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing

Germán Brunati: “Buscamos un rápido acuerdo con el DT
Espectáculos
Kevin Johansen y Liniers “Lo que se sube al escenario es la amistad”
El gospel sonará en la Catedral en un show multitudinario
Con sello platense: los libros raros toman el Museo de Arte Moderno
¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar
Dick Van Dyke: sus reglas para llegar a los 100
Policiales
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida
La Ciudad
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Política y Economía
La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne
El proyecto de reforma laboral ya es oficial y ahora apuran el debate
La CGT sale a la calle en rechazo a los cambios
“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
La Cámpora no cede la vice del Senado a Kicillof

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla