Irán arrestó a la ganadora del premio Nobel de la Paz

Las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron de forma “violenta” a la ganadora del premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, durante la ceremonia en recuerdo de un abogado fallecido, informaron sus simpatizantes.
“La Fundación Narges Mohammadi anunció haber recibido información creíble según la cual Narges Mohammadi fue detenida violentamente por las fuerzas de seguridad y la policía hace aproximadamente una hora”, escribió en su cuenta en X.
Mohammadi fue detenida junto con otros activistas en la ceremonia por Khosrow Alikordi, hallado muerto en su oficina la semana pasada, precisó su fundación. Su abogada francesa, Chirine Ardakani, confirmó la información.
El esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, residente en París, dijo también en X que la nobel había sido arrestada durante la ceremonia en la ciudad oriental de Mashhad junto con la destacada activista Sepideh Gholian.
Alikordi, de 45 años, era un abogado que había defendido a clientes en casos delicados, incluidos detenidos en la represión de las protestas nacionales que estallaron en 2022.
La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, publicó imágenes de Mohammadi asistiendo a la ceremonia, sin el velo obligatorio que deben portar las mujeres en los espacios públicos en Irán.
HRANA indicó que coreaban consignas como “Viva Irán”, “Luchamos, morimos, no aceptamos ninguna humillación” y “Muerte al dictador”.
Otras imágenes difundidas por canales de televisión en persa con sede fuera de Irán mostraron a esta defensora de los derechos de las mujeres subiéndose a un vehículo y animando a la gente a corear consignas.
Mohammadi, de 53 años, estuvo presa tres años hasta su liberación en diciembre del año pasado, una medida temporal por razones médicas. Su equipo legal había advertido que puede volver a ser arrestada en cualquier momento y que no podía abandonar el país.
