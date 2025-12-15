Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Ya hay charlas informales

Lo de Borja a Boca no parece ser una locura

Juan Román Riquelme evalúa dar el paso e iniciar un diálogo formal con el colombiano que dejará River el 31 de diciembre

Lo de Borja a Boca no parece ser una locura
15 de Diciembre de 2025 | 04:05
Edición impresa

Nació casi como una curiosidad, porque no es habitual que un jugador pase dirctamente entre los grandes del fútbol argentino. Sin embargo, Miguel Ángel Borja está en los planes de Boca Juniors, que ya inició charlas para contar con el delantero colombiano.

El posible salto del delantero de River a Boca generó una conmoción en el fútbol argentino. Descartada su continuidad en el Millonario, el colombiano se perfila como el principal candidato para reforzar la delantera xeneize en la próxima temporada y el club de la Ribera ya inició contactos con el entorno del jugador.

El primer acercamiento entre Boca Juniors y Borja se produjo antes de la entrevista que el atacante concedió el jueves pasado a una cadena televisiva, donde sorprendió al no descartar la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. Este gesto público no fue casual: existía un diálogo previo que alimentó las versiones sobre el interés concreto del xeneize. “Uno no puede cerrar las puertas”, dijo Borja acerca de la chance de sumarse al clásico rival.

El contrato que une a Borja con River Plate finaliza el 31 de diciembre por lo que la definición de su futuro será en enero. El plantel de Boca Juniors retomará los entrenamientos el 2 de enero en el predio de Ezeiza.

La posibilidad de que Borja cruce directamente de River Plate a Boca Juniors representa un desafío tanto en lo deportivo como en lo simbólico. El colombiano, que antes de llegar a Núñez ya había estado cerca de firmar con Boca en varias oportunidades, se consolidó como goleador y fue protagonista en varios superclásicos, aunque el paso del tiempo lo convirtió en un jugador resistido por la hinchada millonaria. Esa sed de revancha y la chance de relanzar su carrera serían el principal abono para el salto de vereda.

El interés de Boca Juniors por reforzar la posición de centrodelantero responde al bajo rendimiento de Edinson Cavani durante 2025 y al flojo nivel de Milton Giménez en los partidos decisivos. En este contexto, Borja aparece como una opción concreta, aunque no es el único destino posible para el atacante, pretendido por Cruz Azul de México.

El propio Juan Román Riquelme evalúa avanzar con una propuesta formal en los próximos días a partir de percibir un interés mutuo. Para Borja, la posibilidad de sumarse a Boca representa una oportunidad ideal para cambiar su presente y buscar una revancha ante el rechazo de los hinchas de River. Para Boca significaría la llegada de un delantero con experiencia en superclásicos y un golpe de efecto en el mercado.

Si bien ya hubo charlas informales, no existen aún negociaciones formales entre ambas partes. La mera posibilidad de que Borja vista la camiseta número nueve de Boca Juniors en la próxima temporada ya movió el avispero y generó reacciones de todo tipo en el ambiente del fútbol. El colombiano, que nunca pasó desapercibido en su paso por River, podría seguir en el fútbol argentino. Y el hecho de que la posible casaca sea azul y oro genera aún más rechazo en los hinchas millonarios y expectativa en el mundo Boca.

 

