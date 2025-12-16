Jordania eliminó a Arabia Saudita y jugará la final de la Copa Árabe

El seleccionado de Jordania, que será uno de los rivales de Argentina en la Copa del Mundo del año que viene, se clasificó para disputar la final de la Copa Árabe de la FIFA tras vencer por 1-0 a Arabia Saudita, en Doha.

La Selección que comparte el Grupo J con Argentina, el vigente campeón, en el Mundial 2026, se impuso por la mínima y de esta forma disputará la gran definición del certamen ante Marruecos, que goleó sin objeciones por 3-0 a Emiratos Árabes Unidos.

El tanto de Nizar - Al Rashdan metió a Jordania en la final que se jugará este jueves en el estadio Lusail, donde la Albiceleste bordó su tercera estrella, después de derrotar por penales, en la final, al seleccionado de Francia.

El tercer rival de la Scaloneta en la próxima cita mundialista hizo hizo lo que no pudo el campeón del mundo: vencer a Arabia Saudita, quien dio el gran golpe en Qatar y se impuso 1-0.

Lor jordanos llegan a esta definición siendo uno de los seleccionados de mejor rendimiento colectivo, lo que le permitió llegar a esta instancia de definición ante el seleccionado de Marruecos, otro de los combinados que estará presente en la Copa del Mundo de 2026, y que ha tenido un crecimiento sostenido después del cuarto puesto en el Mundial de Qatar.

Argentina abrirá la fase de grupos ante Argelia el martes 16 de junio; luego chocará el lunes 22 frente a Austria y cerrará con Jordania el sábado 27 a las 23.