Almirón se convirtió en el nuevo DT de Central

Después de la sorpresiva salida de Ariel Holan, la dirigencia de Rosario Central se movió rápido, y antes de que se cierre la actual temporada acordó la llegada como entrenador de Jorge Almirón. El técnico llegó a un acuerdo con la dirigencia del Canalla, que encabeza Gonzalo Belloso, e inmediatamente, el club comunicó la designación.

De esta forma, el argentino volverá a dirigir a su país, tras su paso por Colo Colo en 2024, fue campeón local, y 2025. Lo mejor: conducirá al equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con Ángel Di María como referente.

El DT dirigirá a su séptimo equipo en nuestro país. Su primera experiencia fue en Defensa y Justicia (dos ciclos), en el primer semestre de 2014 estuvo a cargo de Godoy Cruz, después asumió en Independiente, Lanús (campeón local en 2016), San Lorenzo (2018), otra vez Lanús y Boca (2023, finalista de la Copa Libertadores).

En consecuencia, Jorge Almirón reemplazará a Ariel Holan, quien no renovó su contrato con el Canalla tras haber estado al frente del plantel en toda esta temporada.

Fue el equipo que más puntos sacó en la tabla anual, por lo que la AFA lo declaró campeón pese a que inicialmente no se había informado que había un título en disputa, lo que generó un fuerte rechazo dentro del futbol, al punto que Estudiantes se dio vuelta en el pasillo que se había ordenado desde la entidad con sede en la calle Viamonte.

El ahora entrenador del Canalla dirigió 43 partidos en Boca: 22 ganados, ocho empatados y 13 perdidos. No logró clasificar al equipo para la Libertadores 2024, que jugó la Copa Sudamericana con Diego Martínez.

Mientras que el Colo Colo de Chile, Jorge Almirón estuvo al frente en 84 partidos, de los cuales obtuvo 40 triunfos, 23 empates y 21 derrotas.

Abandonó su cargo tras perder 4 a 1 un clásico ante la Universidad Católica. Su desvinculación no fue sencilla por un reclamo económico que dificultó la rescisión de contrato.