Argentina pide en la CPI la detención de Maduro

El Gobierno nacional, bajo la representación del embajador argentino en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, denunció ayer “violaciones a los derechos humanos” en la República Bolivariana de Venezuela por parte de la gestión de Nicolás Maduro y solicitó su arresto junto al del mandatario Diosdado Cabello. En la conferencia, realizada en la CPI, Sadofschi indicó que la situación en el país caribeño “se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024”, y ese suceso “exige una atención inmediata”.

“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables. La decisión de la Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela es, en realidad, una muestra del compromiso de la República Argentina con la CPI y del valor que le otorga a la labor de esta Asamblea”, señaló el funcionario.

DEVOLUCIÓN CHAVISTA

Sin embargo, la respuesta de su colega venezolano, Héctor Constant Rosales, no se hizo esperar y pidió la palabra para calificar al gobierno de Javier Milei de ser un “falso defensor” de los derechos humanos.

“El pasado 20 de noviembre, alrededor de la resolución sobre la tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, y en el marco de la 51ª sesión plenaria de la 3ª Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina votó de manera vergonzosa contra los distintos compromisos que se han alcanzado en esa medida. Invitamos tanto a Argentina como el resto de los estados a concentrarnos positivamente en los trabajos de esta Corte para garantizar que podamos avanzar, constructivamente, con un espíritu de solidaridad en los temas que nos resultan comunes”, señaló Rosales.