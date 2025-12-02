Reclamo ganadero por las obras en la cuenca del Salado

Productores ganaderos reclamaron la finalización de las obras de la Cuenca del Salado y advirtieron que, aunque hay fondos disponibles, no se están ejecutando. Según denunciaron la cuenta asignada al programa posee unos 190.000 millones de pesos, cuando para concluir los trabajos se necesitan cerca de 30.000 millones.

Es por eso que más de 120 productores, técnicos y dirigentes debatieron en la Sociedad Rural de Saladillo sobre infraestructura hídrica, clima y producción ganadera. El encuentro contó con la presencia de varias autoridades entre ellos el vicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Pereda.