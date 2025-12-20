Motochorros armados atacaron a una ciclista

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Continúa la jornada de descuentos navideños en el comercio local
Se realiza la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana
Convocan para el 2º Festival Internacional de Cine Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La inseguridad volvió a hacerse sentir en las calles de La Plata durante las primeras horas de la mañana de ayer. Una joven fue víctima de un violento asalto cuando se dirigía a trabajar y fue interceptada por motochorros que, a punta de pistola, le robaron la bicicleta en la que se trasladaba.
El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en la intersección de las calles 116 y 81, una zona donde vecinos vienen denunciando reiterados episodios delictivos y reclaman mayor presencia policial. A esa hora, la víctima circulaba en su bicicleta rumbo a su lugar de trabajo cuando fue sorprendida por al menos dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.
Según trascendió, los asaltantes se le pusieron a la par y, sin darle tiempo a reaccionar, uno de ellos extrajo un arma y la apuntó directamente, exigiéndole que entregara el rodado. Frente a la amenaza y el temor de que la situación escalara, la joven no ofreció resistencia y accedió al pedido.
Tras apoderarse de la bicicleta, una mountain bike de color negro y azul, los motochorros escaparon rápidamente y se perdieron por las calles del barrio. La secuencia fue breve, pero extremadamente violenta. Si bien la víctima no sufrió lesiones físicas, quedó en estado de shock por lo vivido.
Tras el asalto, la joven difundió imágenes de su bici a través de redes sociales con la esperanza de poder recuperarla y pidió la colaboración de la comunidad. Solicitó que, en caso de verla publicada a la venta o circulando por la zona, se dé aviso inmediato a las autoridades. El hecho es investigado por la Policía, que analiza imágenes de cámaras de seguridad.
LE PUEDE INTERESAR
Lo atacaron a patadas y trompadas para robarle
LE PUEDE INTERESAR
Bajo amenaza, tres “Pirañas” rodearon a un Uber moto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí