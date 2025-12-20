Motochorros armados atacaron a una ciclista

La inseguridad volvió a hacerse sentir en las calles de La Plata durante las primeras horas de la mañana de ayer. Una joven fue víctima de un violento asalto cuando se dirigía a trabajar y fue interceptada por motochorros que, a punta de pistola, le robaron la bicicleta en la que se trasladaba.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en la intersección de las calles 116 y 81, una zona donde vecinos vienen denunciando reiterados episodios delictivos y reclaman mayor presencia policial. A esa hora, la víctima circulaba en su bicicleta rumbo a su lugar de trabajo cuando fue sorprendida por al menos dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

Según trascendió, los asaltantes se le pusieron a la par y, sin darle tiempo a reaccionar, uno de ellos extrajo un arma y la apuntó directamente, exigiéndole que entregara el rodado. Frente a la amenaza y el temor de que la situación escalara, la joven no ofreció resistencia y accedió al pedido.

Tras apoderarse de la bicicleta, una mountain bike de color negro y azul, los motochorros escaparon rápidamente y se perdieron por las calles del barrio. La secuencia fue breve, pero extremadamente violenta. Si bien la víctima no sufrió lesiones físicas, quedó en estado de shock por lo vivido.

Tras el asalto, la joven difundió imágenes de su bici a través de redes sociales con la esperanza de poder recuperarla y pidió la colaboración de la comunidad. Solicitó que, en caso de verla publicada a la venta o circulando por la zona, se dé aviso inmediato a las autoridades. El hecho es investigado por la Policía, que analiza imágenes de cámaras de seguridad.