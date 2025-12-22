Rusia, conforme con los avances sobre el plan de paz en Ucrania

Un enviado del Kremlin afirmó que las conversaciones de paz sobre un plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a los casi cuatro años de guerra en Ucrania avanzan “de forma constructiva” en Florida, mientras que el presidente ucraniano dijo que se están moviendo “rápido”.

Las conversaciones forman parte de los esfuerzos de los últimos meses del gobierno de Donald Trump por buscar paz, que también incluyeron reuniones con funcionarios ucranianos y europeos en Berlín a principios de la semana pasada.

“Las discusiones están avanzando de forma constructiva”, indicó Kirill Dmitriev a los periodistas en Miami el sábado. Dmitriev se reunió con el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Zelenski escribió ayer en Telegram que los esfuerzos diplomáticos estaban “avanzando bastante rápido, y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense”. Esto ocurrió luego de que el principal negociador de Ucrania dijera el viernes que su delegación había completado reuniones separadas en Estados Unidos con socios estadounidenses y europeos. El Kremlin negó el domingo que se estuvieran discutiendo conversaciones trilaterales que involucraran a Ucrania, Rusia y Estados Unidos, después de que Zelenski dijo el sábado que Washington había propuesto la idea de discusiones a tres bandas.