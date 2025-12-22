Rusia, conforme con los avances sobre el plan de paz en Ucrania

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Comercios abrieron en domingo y se esperan las compras de última hora
Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano
Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un enviado del Kremlin afirmó que las conversaciones de paz sobre un plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a los casi cuatro años de guerra en Ucrania avanzan “de forma constructiva” en Florida, mientras que el presidente ucraniano dijo que se están moviendo “rápido”.
Las conversaciones forman parte de los esfuerzos de los últimos meses del gobierno de Donald Trump por buscar paz, que también incluyeron reuniones con funcionarios ucranianos y europeos en Berlín a principios de la semana pasada.
“Las discusiones están avanzando de forma constructiva”, indicó Kirill Dmitriev a los periodistas en Miami el sábado. Dmitriev se reunió con el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.
Zelenski escribió ayer en Telegram que los esfuerzos diplomáticos estaban “avanzando bastante rápido, y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense”. Esto ocurrió luego de que el principal negociador de Ucrania dijera el viernes que su delegación había completado reuniones separadas en Estados Unidos con socios estadounidenses y europeos. El Kremlin negó el domingo que se estuvieran discutiendo conversaciones trilaterales que involucraran a Ucrania, Rusia y Estados Unidos, después de que Zelenski dijo el sábado que Washington había propuesto la idea de discusiones a tres bandas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí