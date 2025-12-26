Macri, con una indirecta al Presidente en su mensaje

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Victoria Villarruel contestó las críticas del biógrafo del Presidente
Vigilia por la salud de Cristina Kirchner, que continúa internada
La mesa navideña se encareció 44% en un año por la carne y el pan dulce
Siete de cada 10 argentinos recortó sus gastos en los últimos tres meses
No aflojan los robos de placas y ornamentos de bronce en el cementerio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El expresidente Mauricio Macri aprovechó el cierre de año para hacer público su balance y enviar un mensaje al Gobierno nacional aunque sin hacer mención directa al presidente Javier Milei.
A través de su cuenta de Instagram, señaló: “Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial: la política no es solo ganar elecciones, es transformar la vida de la gente”.
El mensaje fue direccionado a La Libertad Avanza que logró imponerse en las elecciones del 26 de octubre, pero ante el primer desafío legislativo vio empañados sus deseos de hacer pasar el capítulo XI que fue incluido a último momento.
Asimismo, el titular del PRO aseguró: “En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”.
El video publicado incluye imágenes de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). También del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y de los flamantes diputados Alejandro Finocchiaro, María Florencia De Sensi; la legisladora porteña Silvia Lospennato y la referente María Eugenia Vidal.
LE PUEDE INTERESAR
Polémica por un fuerte incremento de las multas
LE PUEDE INTERESAR
Confirman juicio por contrabando a exsenador
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí