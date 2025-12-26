A Kicillof le preocupa el turismo al exterior

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó ayer como “un desastre” la gestión del presidente Javier Milei y criticó con dureza los números del intercambio turístico.
“Hoy es tapa de Clarín de que cada un turista que viene a la Argentina se van 2...Eso si no es atraso cambiario no sé qué nombre tiene. No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países”, disparó Kicillof haciéndose eco de una nota publicada este miércoles.a Kicillof, los números que publicó el INDEC ayer sobre la balanza turística indica un “atraso cambiario”.
“Es un desastre que están haciendo. No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir”, lanzó el mandatario bonaerense en declaraciones radiales.
Según indicó el Indec en un informe, en noviembre hubo un retroceso de 2,7%, hasta 491.400 turistas llegados a la Argentina. En contrapartida, la salida de residentes argentinos al exterior tuvo otra suba, con 15,3%.
“En medio de todo eso, Milei está tratando de asfixiar a las provincias, destruir los estados municipales y nosotros haciendo este esfuerzo de seguir con la vivienda y la obra pública”, disparó el gobernador.
