"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Opinión |Editorial

El drama del agua en la Región: una deuda que ya no admite excusas

El drama del agua en la Región: una deuda que ya no admite excusas
28 de Diciembre de 2025 | 02:18
Edición impresa

En las últimas jornadas se multiplicaron los reclamos de vecinos por la falta de agua en sus domicilios o la baja presión en plena ola de calor. Lejos de ser una excepción estival, la carencia del servicio se consolidó como una preocupante costumbre para miles de familias de La Plata, Berisso y Ensenada.

Nunca quedó del todo claro si el problema se origina en la captación del recurso o en la antigüedad de la red de cañerías. Según los especialistas, las mayores dificultades se encuentran en estas últimas, envejecidas y sin mantenimiento adecuado. Pero más allá del diagnóstico técnico, el resultado es siempre el mismo: cuando sube la temperatura, amplias zonas de la Región se quedan sin agua.

El crecimiento demográfico tampoco fue acompañado por inversiones que ampliaran o modernizaran la infraestructura. Barrios enteros dependen de pozos insuficientes, obras inconclusas o conexiones precarias. Otros, ya consolidados, padecen redes agotadas y pérdidas interminables. La consecuencia es un servicio que no responde a la demanda mínima de una población en expansión.

La responsabilidad de esta situación recae en las sucesivas administraciones provinciales que, durante años, no realizaron las inversiones necesarias para garantizar un abastecimiento estable y seguro. Las cuadrillas enviadas “a revisar” y los comunicados apelando al cuidado del consumo no resuelven un problema estructural que se agrava cada verano.

Los testimonios de los últimos días son elocuentes. En 80 y 22, Altos de San Lorenzo, aseguran que “no hay ni una gota” y que adultos mayores deben arreglárselas sin poder acarrear bidones. En 44 y 164, Olmos, la falta de suministro se repite desde hace cinco años cada vez que llega el calor. En Los Hornos, de 158 entre 63 y 66, denuncian obras paralizadas y familias con niños pequeños sin agua ni para beber.

El mapa del problema se extiende a 516 entre 169 y 170; 27 entre 79 y 80; 132 entre 71 y 72; 46 entre 139 y 140; Villa del Plata, en Ensenada; City Bell, Melchor Romero, San Carlos y múltiples barrios más. En algunas cuadras falta agua, mientras en otras se derrochan miles de litros por pérdidas que llevan meses sin ser reparadas, como ocurre en 70 entre 28 y 29.

El impacto económico también es grave. Una vecina de Altos de San Lorenzo, que paga puntualmente su factura, debe gastar diariamente en agua embotellada para su familia. Otro vecino describe la dificultad de higienizar su hogar, cocinar o incluso usar el baño con normalidad. En Berisso, denuncian conexiones clandestinas que dejaron sin agua a todo un barrio desde diciembre.

Frente a temperaturas extremas que requieren hidratación y cuidados básicos, la falta de agua potable vuelve insostenible la vida diaria. No se trata de un contratiempo pasajero: es una deuda estructural con centenares de miles de personas.

La situación exige una respuesta urgente y un plan integral que modernice la red, amplíe la captación y garantice un suministro continuo. No hay comunicación oficial capaz de reemplazar una política sostenida en el tiempo. Ni urgencia doméstica que pueda resolverse sin decisiones de fondo.

La falta de agua en la Región ya no admite excusas.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

