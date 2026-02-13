Cómo Trump estrecha lazos con América Latina

Definieron que el juicio a “La Toretto” de La Plata arranca en noviembre y será en 3 jornadas
Definieron que el juicio a “La Toretto” de La Plata arranca en noviembre y será en 3 jornadas
Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?
Media sanción a la baja en la edad de imputabilidad: así votaron los diputados la Reforma Penal Juvenil
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones en La Plata desde el 1 de diciembre
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
"Desafío Atenea", el nuevo juego en donde estudiantes de la UNLP y el país competirán por ¡30 millones de pesos!
VIDEO. NASA y SpaceX despegaron la misión Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
Así reaccionó Sabrina Rojas a la internación de Luciano Castro por su "adicción al sexo"
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Cómo es el "Walking Tour" gratuito para descubrir el corazón del carnaval platense
Detenido por regalarle caramelos a chicos en La Plata: investigan sus intenciones y si hubo más casos
Piden una condena contundente para el broker inmobiliario por el choque fatal en 7 y 49
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto
Colapinto comenzó sexto en el último día de tests del GP de Bahréin de la Fórmula 1
Maxi López le tiró onda a Sofía Gonet en MasterChef Celebrity: su divertida reacción
Viernes agradable para cerrar la semana: cuándo llegan las lluvias a La Plata
Voraz incendio en campos cercanos a Ruta 36: bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Sensatez y respeto, dos premisas que reclama el clásico de la Ciudad
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Jordi Zamora
Columnista de AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el 7 de marzo, en la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace poco más de un año.
Todos esos líderes son más o menos cercanos al mandatario republicano, que ha hecho de las relaciones con sus vecinos del Sur un eje inesperado de su política exterior.
América Latina y el Caribe es la zona a vigilar imperativamente ante un nuevo orden mundial en el que China es el rival a batir, en opinión de Trump.
China lleva lustros invirtiendo en la región, y Trump quiere revertir esa tendencia con una política que alterna el palo y la zanahoria: intervenciones en Venezuela, ataques en el Caribe, un bloqueo petrolero contra Cuba o amenazas a los grandes países de la región (Brasil, Colombia) que se atrevan a plantar cara.
Fiel a su particular visión personalista de la política, Trump es capaz sin embargo de dar giros inesperados, como sus conversaciones telefónicas con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o la acogida que dispensó la semana pasada al líder colombiano, Gustavo Petro, tras meses de insultos mutuos.
LE PUEDE INTERESAR
Por un desarrollo pacífico de los festejos de Carnaval
LE PUEDE INTERESAR
Del abandono al castigo: por qué la baja de la imputabilidad no sirve
Del grupo inicial de mandatarios que acudirá a Miami, el argentino Javier Milei es el más cercano ideológicamente, y es el líder que más veces ha visto a Trump, empezando por las propias festividades que organizó el republicano tras su histórica victoria electoral de noviembre de 2024.
Argentina ha recibido ayuda financiera del Tesoro estadounidense, ha firmado un tratado de libre comercio y está dispuesto a acrecentar esa relación con la apertura a la inversión del vecino del Norte en sus yacimientos de tierras raras, una de las obsesiones de Trump.
Milei acudirá previsiblemente luego a la Argentina Week organizada a partir del 9 de marzo en Nueva York, una cita de negocios para atraer inversiones.
El salvadoreño Nayib Bukele es otro aliado clave porque decidió colaborar desde el primer momento con la dura política antimigratoria de Trump.
El Salvador acoge regularmente aviones con migrantes ilegales e incluso ha aceptado ingresar en sus cárceles de alta seguridad a los que tienen historiales criminales graves.
Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador y Tito Asfura, de Honduras, son líderes decididos a imitar en parte el modelo de seguridad ciudadana de Bukele, aunque cada uno de ellos tiene sus propias prioridades respecto a Washington.
Asfura fue recibido el pasado sábado por Trump en Florida, y el republicano se vanagloria de haberlo apoyado decisivamente en la campaña electoral.
Estados Unidos además le dio todo su respaldo en el largo y controvertido conteo de votos, que puso a prueba el sistema electoral hondureño.
Asfura está dispuesto a colaborar en temas de combate al narcotráfico y migratorios, pero tiene también un objetivo: lograr que Trump revierta el fin del estatuto de protección temporal (TPS) que benefició a miles de hondureños durante años.
Ecuador, con su petróleo e insumos como el café, y Bolivia, con sus grandes yacimientos de minerales, tienen también bazas a jugar ante el presidente estadounidense, que se ha autoproclamado “líder” de la región.
Trump incluso ha rebautizado la famosa Doctrina Monroe, de intervención en la región, como Doctrina Donroe, y la ha erigido como su estrategia de seguridad nacional, pese a quien pese.
El continente debía celebrar una Cumbre de las Américas en 2025 en República Dominicana, pero queda pospuesta sin fecha definida.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí