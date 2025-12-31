Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |CAÍDAS MODERADAS Y PÉRDIDA DE IMPULSO

En una jornada tranquila, Wall Street cerró a la baja

31 de Diciembre de 2025 | 00:48
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró con una caída leve ayer sin que la publicación del acta de la última reunión del banco central estadounidense (Fed, banco central) fuera suficiente para dinamizar las transacciones.

El índice Dow Jones perdió el 0,20%; el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cayó el 0,24%, y el ampliado S&P 500 retrocedió un 0,14%.

La sesión estuvo “muy tranquila” y no ofreció “nada nuevo (...) lo que no sorprende en medio de una semana acortada por un día feriado”, comentó Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Las actas de la Fed volvieron a mostrar división sobre el rumbo de la política monetaria de Estados Unidos en un contexto de inflación persistente y el debilitamiento del mercado laboral, y apuntaron a que el banco central podría no mover ficha en los próximos meses.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed votó en diciembre a favor de recortar las tasas de interés en un cuarto de punto, hasta dejarlas en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 %, pero fue la decisión más disputada en el seno del órgano desde 2019.

En el plano corporativo, Meta subió un 1,11 % tras anunciar el lunes la compra de Manus, una empresa de inteligencia artificial (IA), por más de 2.000 millones de dólares, en medio de la competencia en este sector entre las grandes tecnológicas.

La última semana de diciembre suele ser positiva para la bolsa y es conocida como “el rally de Santa Claus”, pero esta vez, la de ayer fue la tercera sesión consecutiva en rojo.

EL CRUDO, ESTABLE

En tanto, los precios del petróleo se mantuvieron estables ayer, a la espera de un avance concreto en las negociaciones destinadas a poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, cuyo último día de cotización del año fue ayer, cerró estable (-0,03%) en 61,92 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, apenas retrocedió un 0,22% hasta 57,95 dólares.

“El mercado se ha replegado en los últimos meses ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania”, explicó John Kilduff, de Again Capital.

“Pero muchos interrogantes siguen sin respuesta y (el presidente ruso) Vladimir Putin no parece muy tranquilizador” sobre un posible fin del conflicto, agregó el analista.

 

