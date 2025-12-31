En una jornada tranquila, Wall Street cerró a la baja

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Bolsa de Nueva York cerró con una caída leve ayer sin que la publicación del acta de la última reunión del banco central estadounidense (Fed, banco central) fuera suficiente para dinamizar las transacciones.
El índice Dow Jones perdió el 0,20%; el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cayó el 0,24%, y el ampliado S&P 500 retrocedió un 0,14%.
La sesión estuvo “muy tranquila” y no ofreció “nada nuevo (...) lo que no sorprende en medio de una semana acortada por un día feriado”, comentó Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.
Las actas de la Fed volvieron a mostrar división sobre el rumbo de la política monetaria de Estados Unidos en un contexto de inflación persistente y el debilitamiento del mercado laboral, y apuntaron a que el banco central podría no mover ficha en los próximos meses.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed votó en diciembre a favor de recortar las tasas de interés en un cuarto de punto, hasta dejarlas en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 %, pero fue la decisión más disputada en el seno del órgano desde 2019.
En el plano corporativo, Meta subió un 1,11 % tras anunciar el lunes la compra de Manus, una empresa de inteligencia artificial (IA), por más de 2.000 millones de dólares, en medio de la competencia en este sector entre las grandes tecnológicas.
LE PUEDE INTERESAR
Más sanciones de Washington contra Teherán y Caracas
LE PUEDE INTERESAR
India dice que ya es la cuarta economía mundial
La última semana de diciembre suele ser positiva para la bolsa y es conocida como “el rally de Santa Claus”, pero esta vez, la de ayer fue la tercera sesión consecutiva en rojo.
En tanto, los precios del petróleo se mantuvieron estables ayer, a la espera de un avance concreto en las negociaciones destinadas a poner fin a la invasión rusa de Ucrania.
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, cuyo último día de cotización del año fue ayer, cerró estable (-0,03%) en 61,92 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, apenas retrocedió un 0,22% hasta 57,95 dólares.
“El mercado se ha replegado en los últimos meses ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania”, explicó John Kilduff, de Again Capital.
“Pero muchos interrogantes siguen sin respuesta y (el presidente ruso) Vladimir Putin no parece muy tranquilizador” sobre un posible fin del conflicto, agregó el analista.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí