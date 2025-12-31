India dice que ya es la cuarta economía mundial

India afirmó en su revisión económica de fin de año que ya superó a Japón como cuarta mayor economía mundial, aunque reconoció que la confirmación oficial llegará con el cálculo definitivo del PBI anual en 2026. Según el gobierno, el país alcanzó un producto de 4,18 billones de dólares y estaría bien posicionado para mantener el crecimiento, incluso con previsiones del FMI que lo ubican por encima de Japón el próximo año. Nueva Delhi confía además en superar a Alemania en un plazo de tres años y convertirse en la tercera economía global, detrás de Estados Unidos y China, con un PBI proyectado de 7,3 billones de dólares para 2030.

Sin embargo, el avance convive con contrastes internos: India mantiene un PBI per cápita muy inferior al de las demás potencias, apenas 2.694 dólares anuales frente a los más de 32.000 de Japón. Con más de una cuarta parte de su población entre 10 y 26 años, el país enfrenta el desafío de generar empleos bien remunerados.