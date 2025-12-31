Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |POR ENCIMA DE JAPÓN

India dice que ya es la cuarta economía mundial

31 de Diciembre de 2025 | 00:46
Edición impresa

India afirmó en su revisión económica de fin de año que ya superó a Japón como cuarta mayor economía mundial, aunque reconoció que la confirmación oficial llegará con el cálculo definitivo del PBI anual en 2026. Según el gobierno, el país alcanzó un producto de 4,18 billones de dólares y estaría bien posicionado para mantener el crecimiento, incluso con previsiones del FMI que lo ubican por encima de Japón el próximo año. Nueva Delhi confía además en superar a Alemania en un plazo de tres años y convertirse en la tercera economía global, detrás de Estados Unidos y China, con un PBI proyectado de 7,3 billones de dólares para 2030.

Sin embargo, el avance convive con contrastes internos: India mantiene un PBI per cápita muy inferior al de las demás potencias, apenas 2.694 dólares anuales frente a los más de 32.000 de Japón. Con más de una cuarta parte de su población entre 10 y 26 años, el país enfrenta el desafío de generar empleos bien remunerados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

Pintado en la mira y Weigandt a la espera

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

Dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Últimas noticias de El Mundo

Los hechos que marcaron 2025 en el mundo

Venezuela empezó a cerrar pozos petroleros por el bloqueo de EE UU

Volodimir Zelenski, el personaje del año que no necesitó un premio

Ucrania niega un ataque a una residencia de Putin
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Pintado en la mira y Weigandt a la espera
Información General
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla