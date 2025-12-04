La bolsa de Nueva York y otra jornada en verde

Después de algunas vacilaciones durante la sesión, la bolsa de Nueva York finalmente cerró al alza ayer, impulsada por los decepcionantes datos de empleo en Estados Unidos, que sugieren un nuevo recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central).

El índice Dow Jones subió un 0,86%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,17% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,30%.

Según la encuesta de ADP/Stanford Lab publicada ayer, el sector privado eliminó 32.000 empleos en noviembre en Estados Unidos.

Sin embargo, los analistADP/Stanford Labas esperaban la creación de entre 10.000 y 40.000 nuevos puestos de trabajo, según los consensos publicados por Trading Economics y MarketWatch.

La debilidad del indicador ADP refuerza la idea en los mercados de que la Fed reducirá sus tasas al término de su reunión del 9 y 10 de diciembre.

“El mercado vuelve a mostrarse optimista respecto a la posibilidad de una reducción de las tasas de la Fed antes de fin de año”, dijo Sam Stovall, de CFRA.

Una política de flexibilización monetaria tiende a estimular el crecimiento y, por ende, a mejorar las perspectivas de beneficios de las empresas, lo que explica el comportamiento de la bolsa en la jornada de ayer.

“Lo que más temen los mercados es una recesión”, y si la Fed continúa bajando sus tasas, “esto contribuirá en gran medida a evitar este riesgo potencial”, señaló Stovall.

El mercado ahora espera el índice de precios para el mes de septiembre, que será publicado mañana viernes, que se retrasó debido al bloqueo presupuestario (”shutdown”) en Estados Unidos.

En tanto, los precios del petróleo subieron ayer, impulsados por las dudas sobre una resolución rápida de la guerra en Ucrania.

El precio del barril Brent del mar del Norte para entrega en febrero trepó un 0,35% hasta los 62,67 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, ganó un 0,53% hasta los 58,95 dólares.