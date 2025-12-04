La bolsa de Nueva York y otra jornada en verde

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
La Plata suma su “Fiesta de la Frutilla”: venta, talleres y música en vivo
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Después de algunas vacilaciones durante la sesión, la bolsa de Nueva York finalmente cerró al alza ayer, impulsada por los decepcionantes datos de empleo en Estados Unidos, que sugieren un nuevo recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central).
El índice Dow Jones subió un 0,86%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,17% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,30%.
Según la encuesta de ADP/Stanford Lab publicada ayer, el sector privado eliminó 32.000 empleos en noviembre en Estados Unidos.
Sin embargo, los analistADP/Stanford Labas esperaban la creación de entre 10.000 y 40.000 nuevos puestos de trabajo, según los consensos publicados por Trading Economics y MarketWatch.
La debilidad del indicador ADP refuerza la idea en los mercados de que la Fed reducirá sus tasas al término de su reunión del 9 y 10 de diciembre.
“El mercado vuelve a mostrarse optimista respecto a la posibilidad de una reducción de las tasas de la Fed antes de fin de año”, dijo Sam Stovall, de CFRA.
LE PUEDE INTERESAR
El Papa volvió a referirse a su posible visita a la Argentina y Uruguay
LE PUEDE INTERESAR
Trump pone primera: cerca de atacar suelo venezolano
Una política de flexibilización monetaria tiende a estimular el crecimiento y, por ende, a mejorar las perspectivas de beneficios de las empresas, lo que explica el comportamiento de la bolsa en la jornada de ayer.
“Lo que más temen los mercados es una recesión”, y si la Fed continúa bajando sus tasas, “esto contribuirá en gran medida a evitar este riesgo potencial”, señaló Stovall.
El mercado ahora espera el índice de precios para el mes de septiembre, que será publicado mañana viernes, que se retrasó debido al bloqueo presupuestario (”shutdown”) en Estados Unidos.
En tanto, los precios del petróleo subieron ayer, impulsados por las dudas sobre una resolución rápida de la guerra en Ucrania.
El precio del barril Brent del mar del Norte para entrega en febrero trepó un 0,35% hasta los 62,67 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, ganó un 0,53% hasta los 58,95 dólares.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí