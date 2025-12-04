Juicio clandestino a yerno de González en Venezuela

La justicia venezolana condenó a la pena máxima de 30 años de cárcel al yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, que calificó el fallo como una “represalia” a su reivindicación del triunfo en las pasadas elecciones. Rafael Tudares Bracho enfrentaba cargos de “terrorismo” y la sentencia fue informada por su familia, que denunciaba su “desaparición forzada”. Tudares Bracho fue detenido el 7 de enero tras ser interceptado por hombres encapuchados cuando llevaba a sus hijos a la escuela, según describió entonces González Urrutia, exiliado en España. “Según me informaron las autoridades competentes, mi esposo Rafael Tudares Bracho habría sido condenado a 30 años de prisión por supuestos delitos graves previstos en la legislación penal venezolana, los cuales, ratifico, él no ha cometido”, dijo Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia. La mujer refirió que el juicio clandestino se habría concretado “en una sola y única audiencia” de más de 12 horas el 28 de noviembre sin que se anunciara la conclusión de la sentencia. González Urrutia aseveró que esta es una decisión “sin sustento jurídico” e “incompatible con la Constitución”. Es una decisión “utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, añadió este diplomático, que asegura se impuso a Nicolás Maduro en los comicios del año pasado.