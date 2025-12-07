40 años de la condena a las Juntas Militares

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Esta semana se cumplen 40 años del fallo que juzgó y condenó a los miembros de las Juntas Militares que gobernaron el país durante la última dictadura, entre 1976 y 1983.
Bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, el 9 de diciembre de 1985 concluyó el juicio que, durante ocho meses, había logrado reunir a testigos y documentación pertinente para condenar a los responsables de la última dictadura militar en Argentina. El fiscal de la causa fue Julio Strassera, quien estuvo asistido de forma constante por su adjunto Luis Moreno Ocampo.
La sentencia fue determinada por el tribunal compuesto por León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D´Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.
Y condenó a reclusión perpetua con destitución a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti recibieron 17, 8 y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Por su parte, Leopoldo F. Galtieri, Omar Graffigna, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya quedaron absueltos.
