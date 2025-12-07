La frutilla avanza en las quintas y tuvo su fiesta

La fiesta contó con actividades para toda la familia / Demian Alday

Con amplia participación, los productores locales se realizo ayer la primera Fiesta de la Frutilla en el Playón de la Estación Provincial de Meridiano V, en 17 y 71, con entrada libre y gratuita.

La actividad, que se realizó con la colaboración del Municipio, tuvo como objetivo difundir y valorizar la producción flori-frutihortícola del cordón platense, fortalecer el vínculo entre productores y comunidad, y promover los circuitos cortos de comercialización.

Según el reciente Relevamiento Florihortícola Platense, la frutilla se consolida como un cultivo estratégico, con 3.600 toneladas anuales, ocupando el sexto lugar en importancia del cordón florifrutihortícola y mostrando un fuerte crecimiento desde las 68 toneladas registradas en el Censo Hortiflorícola de Buenos Aires 2005.

La propuesta permitió a los visitantes comprar frutillas, hortalizas de estación y productos regionales elaborados. También se ofrecieron stands con material informativo sobre investigación, nutrición, prácticas agrícolas, experiencias de producción y recomendaciones técnicas; talleres de cocina con invitados especiales; radio abierta; música en vivo y actividades para toda la familia.

Participaron productores primarios, emprendimientos de agregado de valor, instituciones académicas y organismos provinciales.