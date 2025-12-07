Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36 

Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Las familias productoras del cordón flori-frutihortícola de La Plata, anunciaron una gran jornada de lucha para el martes 9 de diciembre, que incluirá un corte desde las 9 de la mañana en la intersección de Ruta 36 y 520, en la zona oeste platense. La medida, acordada junto a organizaciones sociales, busca visibilizar lo que definen como “una de las crisis más profundas de las últimas décadas”.
Según denunciaron las organizaciones convocantes que también comparte las localidades de Berazategui y Florencio Varela, la combinación de pérdida del poder adquisitivo, caída del consumo y aumento de costos básicos ha generado un escenario crítico para quienes producen verduras, frutas y flores en la región.
Los productores afirman que los precios que reciben en los mercados mayoristas “se derrumbaron” y que, en muchos casos, los intermediarios rechazan trasladar mercadería por falta de demanda, lo que provoca que toneladas de alimentos sean regaladas o descartadas.
A la caída de ventas se suma, según señalaron, el ingreso creciente de productos hortícolas provenientes de Paraguay, Chile y Brasil, habilitado por el Gobierno nacional. Los productores aseguran que esta apertura “inunda el mercado” y perjudica particularmente a los pequeños establecimientos del cordón.
En paralelo, denuncian aumentos constantes en los insumos esenciales: alquileres de la tierra, electricidad, plantines, nylon, gasoil y productos dolarizados. Como consecuencia, muchas familias del sector buscan changas para complementar ingresos o directamente abandonan sus quintas.
Las organizaciones también rechazaron las reformas Laboral, Previsional, Impositiva y Penal impulsadas por la administración de Javier Milei, a las que calificaron como medidas “al servicio de bancos, terratenientes y monopolios extranjeros”. Según plantean, estas políticas profundizan la desocupación y dificultan el acceso a una jubilación digna.
Asimismo, cuestionaron el reciente acuerdo firmado con Estados Unidos, al que acusan de “profundizar la crisis de sectores productivos nacionales”.
Durante la movilización del 9 de diciembre, los productores exigirán:
Subsidios a la producción o compensaciones sobre insumos esenciales como gasoil y electricidad.
Acceso a la tierra, con la incorporación de las primeras 1.000 hectáreas dentro del cordón platense.
Compra estatal directa de la producción para garantizar precios justos y abastecimiento de alimentos frescos.
Nueva Ley de Arrendamientos Rurales, con contratos de largo plazo y protección a pequeños productores.
Leyes de Protección de los Cordones Flori-Frutihortícolas, a nivel provincial y nacional.
Regularización del servicio eléctrico en el Parque Pereyra y en zonas rurales con suministro deficiente.
El cordón frutihortícola del Gran La Plata es uno de los más importantes del país y abastece a buena parte del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las organizaciones advierten que, sin medidas urgentes, la situación podría profundizarse y afectar tanto a productores como al acceso a alimentos frescos para la población.
