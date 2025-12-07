Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36 

Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36 
7 de Diciembre de 2025 | 06:47

Escuchar esta nota

Las familias productoras del cordón flori-frutihortícola de La Plata, anunciaron una gran jornada de lucha para el martes 9 de diciembre, que incluirá un corte desde las 9 de la mañana en la intersección de Ruta 36 y 520, en la zona oeste platense. La medida, acordada junto a organizaciones sociales, busca visibilizar lo que definen como “una de las crisis más profundas de las últimas décadas”.

Caída de ventas y alimentos descartados

Según denunciaron las organizaciones convocantes que también comparte las localidades de Berazategui y Florencio Varela, la combinación de pérdida del poder adquisitivo, caída del consumo y aumento de costos básicos ha generado un escenario crítico para quienes producen verduras, frutas y flores en la región.

Los productores afirman que los precios que reciben en los mercados mayoristas “se derrumbaron” y que, en muchos casos, los intermediarios rechazan trasladar mercadería por falta de demanda, lo que provoca que toneladas de alimentos sean regaladas o descartadas.

Competencia externa y suba de costos

A la caída de ventas se suma, según señalaron, el ingreso creciente de productos hortícolas provenientes de Paraguay, Chile y Brasil, habilitado por el Gobierno nacional. Los productores aseguran que esta apertura “inunda el mercado” y perjudica particularmente a los pequeños establecimientos del cordón.

En paralelo, denuncian aumentos constantes en los insumos esenciales: alquileres de la tierra, electricidad, plantines, nylon, gasoil y productos dolarizados. Como consecuencia, muchas familias del sector buscan changas para complementar ingresos o directamente abandonan sus quintas.

Críticas al Gobierno nacional

Las organizaciones también rechazaron las reformas Laboral, Previsional, Impositiva y Penal impulsadas por la administración de Javier Milei, a las que calificaron como medidas “al servicio de bancos, terratenientes y monopolios extranjeros”. Según plantean, estas políticas profundizan la desocupación y dificultan el acceso a una jubilación digna.

Asimismo, cuestionaron el reciente acuerdo firmado con Estados Unidos, al que acusan de “profundizar la crisis de sectores productivos nacionales”.

Reclamos

Durante la movilización del 9 de diciembre, los productores exigirán:

  • Subsidios a la producción o compensaciones sobre insumos esenciales como gasoil y electricidad.

  • Acceso a la tierra, con la incorporación de las primeras 1.000 hectáreas dentro del cordón platense.

  • Compra estatal directa de la producción para garantizar precios justos y abastecimiento de alimentos frescos.

  • Nueva Ley de Arrendamientos Rurales, con contratos de largo plazo y protección a pequeños productores.

  • Leyes de Protección de los Cordones Flori-Frutihortícolas, a nivel provincial y nacional.

  • Regularización del servicio eléctrico en el Parque Pereyra y en zonas rurales con suministro deficiente.

Una crisis estructural

El cordón frutihortícola del Gran La Plata es uno de los más importantes del país y abastece a buena parte del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las organizaciones advierten que, sin medidas urgentes, la situación podría profundizarse y afectar tanto a productores como al acceso a alimentos frescos para la población.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?

Murió un funcionario bonaerense tras un choque

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

A que hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi
Últimas noticias de La Ciudad

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos

La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio: hoy, capítulo II
Información General
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Deportes
La agenda deportiva del domingo activa su fase "finales": partidos, horarios y TV
A que hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi
El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien
Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta
Piedrahíta se perfila para ser titular en el Bosque
Espectáculos
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas
Composición: tema "La Vaca"
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Policiales
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense
Murió un funcionario bonaerense tras un choque

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla