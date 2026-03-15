Conceden la prisión domiciliaria a Patricia Godoy

La causa judicial que se desprende del cuádruple femicidio en La Loma volvió a sumar un nuevo capítulo en las últimas horas. El juez del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata resolvió conceder el beneficio de la prisión domiciliaria a Patricia Godoy, quien fue condenada por falso testimonio agravado en el marco del juicio vinculado a uno de los casos criminales más impactantes ocurrido en 2011.

La medida fue dispuesta por el magistrado Emir Alfredo Caputo Tártara, quien a fines de 2025 la había sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por haber mentido deliberadamente durante sus declaraciones en la investigación del expediente. La mujer había sido juzgada junto al remisero Marcelo Tagliaferro, también condenado por el mismo delito.

Según trascendió de la resolución judicial, el tribunal evaluó distintos factores al momento de analizar el pedido presentado por la defensa. Entre ellos se consideró el arraigo familiar de la condenada, así como la existencia de un domicilio estable en la localidad de Melchor Romero, donde convive con su pareja.

En ese contexto, el magistrado entendió que el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, con monitoreo electrónico, resulta una medida adecuada para garantizar el control judicial sin afectar su estado psicofísico.

La resolución también establece que la condenada deberá continuar con tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El caso de Taglieferro atraviesa instancias de revisión. Como se informó, el Tribunal de Casación Penal bonaerense ya admitió para su análisis el recurso presentado por su defensa, quien cuestionó el fallo al considerar que la valoración de la prueba fue arbitraria y que se violaron garantías constitucionales durante el proceso.