Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Está condenada por falso testimonio en el juicio del cuádruple femicidio de La Loma

Conceden la prisión domiciliaria a Patricia Godoy

Conceden la prisión domiciliaria a Patricia Godoy

Godoy cumplirá prisión domiciliaria / WEB

15 de Marzo de 2026 | 04:28
Edición impresa

La causa judicial que se desprende del cuádruple femicidio en La Loma volvió a sumar un nuevo capítulo en las últimas horas. El juez del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata resolvió conceder el beneficio de la prisión domiciliaria a Patricia Godoy, quien fue condenada por falso testimonio agravado en el marco del juicio vinculado a uno de los casos criminales más impactantes ocurrido en 2011.

La medida fue dispuesta por el magistrado Emir Alfredo Caputo Tártara, quien a fines de 2025 la había sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por haber mentido deliberadamente durante sus declaraciones en la investigación del expediente. La mujer había sido juzgada junto al remisero Marcelo Tagliaferro, también condenado por el mismo delito.

Según trascendió de la resolución judicial, el tribunal evaluó distintos factores al momento de analizar el pedido presentado por la defensa. Entre ellos se consideró el arraigo familiar de la condenada, así como la existencia de un domicilio estable en la localidad de Melchor Romero, donde convive con su pareja.

En ese contexto, el magistrado entendió que el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, con monitoreo electrónico, resulta una medida adecuada para garantizar el control judicial sin afectar su estado psicofísico.

La resolución también establece que la condenada deberá continuar con tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El caso de Taglieferro atraviesa instancias de revisión. Como se informó, el Tribunal de Casación Penal bonaerense ya admitió para su análisis el recurso presentado por su defensa, quien cuestionó el fallo al considerar que la valoración de la prueba fue arbitraria y que se violaron garantías constitucionales durante el proceso.

LE PUEDE INTERESAR

Desmantelaron un hogar que explotaba a menores

LE PUEDE INTERESAR

Un asalto a un kiosco terminó con disparos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro

El boleto mínimo rozará los 950 pesos en abril

Doble aumento: ABSA confirmó subas en las boletas de abril y mayo

EN FOTOS | La Fiesta Regional del Maíz en La Plata

Gimnasia recibe a La Lepra mendocina en el Bosque y quiere ganar ante para pelear arriba: hora, formaciones y TV

A “deslomarse” solo Adorni baja a la esposa de los viajes

El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero

Comer en La Plata es más caro: los alimentos superaron a la inflación
Últimas noticias de Policiales

Escalada de violencia criminal: golpearon a una bebé durante un asalto

Ingresó a una casa, lo descubrieron y terminó escapando

Encañonan a una mujer en un golpe comando a una familia de quinteros

Nueva tragedia vial en la Región: 11 de las 15 víctimas iban en moto
Deportes
Gimnasia recibe a La Lepra mendocina en el Bosque y quiere ganar ante para pelear arriba: hora, formaciones y TV
Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro
Un historial parejo y algún cruce picante ante la Lepra mendocina
Steimbach, Insfrán y Panaro, las firmas que están al caer
Seis puntos para los juveniles ante Vélez
Información General
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Platenses reconocen que comen cada vez peor en el trabajo, en gran medida por los costos
El mercado de los campos en La Plata con interés renovado
Crece desde el pie: el fútbol femenino local se consolida y avanza hacia nuevos desafíos
Mochilas escolares: mitos y verdades sobre el peso, la postura y el riesgo para la columna
Los bancos siguen bajando las tasas para mover sus créditos hipotecarios
Espectáculos
La gran noche de Hollywood: todo listo para una nueva gala de los Oscar
Grammy vs. Brit Awards: ¿Qué gala se coronó en los premios más importantes de la música?
Julio Chávez: “El silencio del teatro es casi religioso”
Ángela Torres, La Sole y Paulo Londra brillaron en el Lollapalooza 2026
“Gran Hermano generación chatarra”, en caída libre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla