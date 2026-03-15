Encañonan a una mujer en un golpe comando a una familia de quinteros

En medio de un contexto marcado por la inseguridad y la escalada delictiva que golpea distintos barrios de La Plata, una familia vivió momentos de extrema tensión cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió en su vivienda y se llevó dinero, celulares y otras pertenencias tras un violento robo.

El dramático episodio ocurrió en un domicilio ubicado en la zona de Ruta 36 y 619, en el sector conocido como Las Quintas, y es investigado por personal de la comisaría 15ª de la capital bonaerense.

De acuerdo con la denuncia, la dueña de casa se encontraba en la propiedad junto a su familia realizando la entrega de verduras a un camión cuando advirtió la llegada de dos motocicletas oscuras, similares a modelos de 150 cilindradas, en las que se movilizaban cuatro hombres.

Según relató, tres de ellos descendieron rápidamente y se dirigieron hacia la vivienda portando armas de fuego, mientras un cuarto quedó afuera, aparentemente cumpliendo el rol de campana junto a los rodados.

Ante la situación, la mujer corrió hacia un galpón y se arrojó al suelo para resguardarse mientras observaba cómo los intrusos avanzaban hacia el interior de la casa. En ese momento, su pareja también ingresó apresuradamente con la intención de proteger a su pequeño hijo, que se encontraba dentro del inmueble. Mientras los delincuentes recorrían la propiedad, la denunciante alcanzó a ver que el sujeto que permanecía afuera vigilando tenía en sus manos una escopeta recortada.

Los ladrones permanecieron en el lugar durante unos diez minutos, revisando distintos sectores de la vivienda y revolviendo pertenencias en busca de objetos de valor. Antes de escapar, incluso intentaron llevarse el camión que se encontraba en el lugar, pero al no poder maniobrarlo terminaron desistiendo y huyeron en las motos.

Tras el ataque, la familia constató que los delincuentes se habían llevado varias pertenencias, entre ellas un morral con documentos, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un celular, además de carteras, mochilas y otros efectos personales.

También sustrajeron otro celular, documentación familiar y alrededor de un millón de pesos en efectivo que la familia guardaba en un placard, dinero que correspondía a la recaudación de ventas realizadas con los camiones que se abastecen en el lugar.

Según revelaron voceros del caso, durante el hecho no se registraron disparos ni personas heridas, aunque la denunciante indicó que su madre fue apuntada con un arma en el abdomen, en uno de los momentos de mayor tensión.

La investigación quedó en manos de las autoridades policiales de la zona, que ahora buscan reunir elementos y posibles registros de cámaras de seguridad cercanas para intentar dar con los responsables de un nuevo episodio delictivo que vuelve a encender la alarma entre los vecinos de la región.