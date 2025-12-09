Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
Entradas, pasajes y más: todo lo que necesitás saber para la final de Estudiantes - Racing
El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?
Manifestantes ya cortan la Autopista en La Plata y el tránsito es un caos
El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo
Madrugada de terror en El Mondongo: maniatan a una mujer y a su sobrino
Desde Mauricio Macri hasta Pamela David: el look de los famosos en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino
Telefe se metió en el cambio: quiénes serían los nuevos conductores de La Peña de Morfi
Localizan al joven de 19 años cuyo paradero era un misterio tras el recital de Los Fundamentalistas en La Plata
Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
Asoman chaparrones aunque la temperatura será agradable este martes en La Plata
Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Cuenta DNI activó este martes una promo en dos mayoristas de La Plata: descuento y tope de reintegro
Trabajo doméstico: es oficial el aumento de 2,7% y el bono de fin de año
Roscas de última hora por los nuevos cargos en el Concejo local
La UCR La Plata convoca a un acto en Plaza Moreno a 42 años de la recuperación de la democracia
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
Con el calor pueden llegar los riesgos en playas del río y el mar
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Los huevos de Fabergé, del lujo de los zares de Rusia a ventas récords
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el incremento del 2,7% correspondiente a noviembre y diciembre, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.
La homologación del último incremento del año, se da luego de más de 15 días de haberse alcanzado el acuerdo paritario, mediante la Resolución 3/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La actualización salarial se repartirá en dos tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,4% en noviembre, sobre la remuneración de septiembre, cuando se aplicó el último incremento y del 1,3% en diciembre.
Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos extraordinarios para noviembre y diciembre, que pasarán a ser remunerativos a partir de enero de 2026, con montos diferenciados que van desde $6.000 a $14.000 según la carga horaria semanal.
El aumento derivado de la negociación paritaria, entre las representaciones del sector trabajador, empleador y Público, no contempló suba para octubre, ya que se la última actualización del 6,5% se había distribuido entre julio, agosto y septiembre.
- Personal con más de 16 horas semanales:
LE PUEDE INTERESAR
San Nicolás: la Procesión a Nado reunió a 450 personas en el Yaguarón
LE PUEDE INTERESAR
Paraná: los focos de incendio crecieron un 75% en once meses
Noviembre y diciembre $14.000
- Personal con 12 y 16 horas semanales:
Noviembre y diciembre: $9.000
- Personal con hasta 12 horas semanales:
Noviembre y diciembre $6.000
- Cómo quedan los salarios con la suba en noviembre
Supervisores con retiro: $3.734,78 la hora y $465.904,33 el mes trabajado
Supervisores sin retiro: $4.090,52 la hora y $518.965,42 el mes
Personal para tareas específicas con retiro: $3.535,82 la hora y $432.851,44 el mes
Personal para tareas específicas sin retiro: $3.876,43 la hora y $481.837,15 el mes
Caseros: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes
Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes
Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.734,78 la hora y $470.627,41 el mes
Personal para tareas generales con retiro: $3.095,73 la hora y $379.784,94 el mes
Personal para tareas generales sin retiro: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes
- Cómo quedan los salarios con la suba en diciembre
Supervisores con retiro: $3.783,32 la hora y $471.916,06 el mes trabajado
Supervisores sin retiro: $4.143,71 la hora y $525.691,97 el mes
Personal para tareas específicas con retiro: $3.582,80 la hora y $438.483,53 el mes
Personal para tareas específicas sin retiro: $3.926,79 la hora y $487.121,05 el mes
Caseros: $3.383,53 la hora y $427.807,54 el mes
Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.383,53 la hora y $427.807,54 el mes
Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.783,32 la hora y $476.759,57 el mes
Personal para tareas generales con retiro: $3.135,96 la hora y $384.722,14 el mes
Personal para tareas generales sin retiro: $3.383,53 la hora y $427.807,54 el mes
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí