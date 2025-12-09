Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

Política y Economía

Trabajo doméstico: es oficial el aumento de 2,7% y el bono de fin de año

9 de Diciembre de 2025 | 10:00

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el incremento del 2,7% correspondiente a noviembre y diciembre, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.

La homologación del último incremento del año, se da luego de más de 15 días de haberse alcanzado el acuerdo paritario, mediante la Resolución 3/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La actualización salarial se repartirá en dos tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,4% en noviembre, sobre la remuneración de septiembre, cuando se aplicó el último incremento y del 1,3% en diciembre.

Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos extraordinarios para noviembre y diciembre, que pasarán a ser remunerativos a partir de enero de 2026, con montos diferenciados que van desde $6.000 a $14.000 según la carga horaria semanal.

El aumento derivado de la negociación paritaria, entre las representaciones del sector trabajador, empleador y Público, no contempló suba para octubre, ya que se la última actualización del 6,5% se había distribuido  entre julio, agosto y septiembre.

Los montos del bono según carga horaria

- Personal con más de 16 horas semanales:

Noviembre y diciembre $14.000

- Personal con 12 y 16 horas semanales:

Noviembre y diciembre: $9.000

- Personal  con hasta 12 horas semanales:

Noviembre y diciembre $6.000

- Cómo quedan los salarios con la suba en noviembre

Supervisores con retiro: $3.734,78 la hora y $465.904,33 el mes trabajado
Supervisores sin retiro: $4.090,52 la hora y $518.965,42 el mes
Personal para tareas específicas con retiro: $3.535,82 la hora y $432.851,44 el mes
Personal para tareas específicas sin retiro: $3.876,43 la hora y $481.837,15 el mes
Caseros: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes
Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes
Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.734,78 la hora y $470.627,41 el mes
Personal para tareas generales con retiro: $3.095,73 la hora y $379.784,94 el mes
Personal para tareas generales sin retiro: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes

- Cómo quedan los salarios con la suba en diciembre

Supervisores con retiro: $3.783,32 la hora y $471.916,06 el mes trabajado
Supervisores sin retiro: $4.143,71 la hora y $525.691,97 el mes
Personal para tareas específicas con retiro: $3.582,80 la hora y $438.483,53 el mes
Personal para tareas específicas sin retiro: $3.926,79 la hora y $487.121,05 el mes
Caseros: $3.383,53 la hora y $427.807,54 el mes
Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.383,53 la hora y $427.807,54 el mes
Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.783,32 la hora y $476.759,57 el mes
Personal para tareas generales con retiro: $3.135,96 la hora y $384.722,14 el mes
Personal para tareas generales sin retiro: $3.383,53 la hora y $427.807,54 el mes

