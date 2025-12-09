La UCR La Plata convoca a un acto en Plaza Moreno a 42 años de la recuperación de la democracia

La Unión Cívica Radical de La Plata realizará este miércoles 10 de diciembre un acto conmemorativo al cumplirse el 42° aniversario de la asunción de Raúl Alfonsín y el retorno definitivo del Estado de Derecho en la Argentina.

Bajo la consigna "Democracia para siempre", la convocatoria está prevista para las 18:30hs. en Plaza Moreno, "frente al monumento que rinde homenaje al padre de la democracia moderna, ubicado en el centro geográfico de la Ciudad", señala el comunicado.

Desde la Junta Central del partido destacaron que la fecha no sólo invita a recordar el hito histórico de 1983, sino a "renovar el compromiso inquebrantable con los valores republicanos y la defensa irrestricta de los derechos humanos".

El acto contará con la presencia de autoridades partidarias, legisladores, referentes de las distintas secciones y militantes, haciendo extensiva la invitación a toda la ciudadanía platense para celebrar la vigencia de las instituciones.

Durante el encuentro, se colocará una ofrenda floral al pie del monumento y harán uso de la palabra referentes del radicalismo local para homenajear el legado alfonsinista.