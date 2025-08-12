La molieron a golpes para sacarle una mochila

La esquina de 77 y 28 se convirtió en el epicentro de un atraco cometido contra una mujer de 29 años. Según pudo saber este diario, mientras aguardaba frente a la casa de su pareja, un hombre de contextura delgada apareció de improviso. Sin dar tiempo a reacción, intentó arrebatarle el teléfono que ella había guardado en el bolsillo interno de su campera.

Al no poder cumplir su cometido, el desconocido inició un forcejeo feroz. Tras propinarle varios golpes contra su rostro, que le dejaron hematomas en el ojo y en el labio, la mujer cayó al suelo y se encogió en posición fetal para protegerse, mientras el atacante insistía en su ataque. Entre golpes y gritos, él escuchó que en la mochila había dinero, y no dudó en arrebatársela.

El botín no se limitaba a billetes: dentro de la mochila negra había llaves, cargadores, lentes de lectura, elementos de higiene, prendas de vestir, una billetera con tarjetas de crédito y débito, dinero en efectivo y documentación.