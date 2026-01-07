Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”

Fuerzas de estados unidos a punto de interceptar el buque Bella / Web

El gobierno de Estados Unidos afirmó que controlará de manera indefinida la venta del petróleo venezolano, en el marco de una estrategia que combina la administración directa de las exportaciones de crudo con un endurecimiento de las acciones contra buques petroleros sancionados vinculados a Venezuela. El anuncio se produjo en paralelo a la incautación de al menos dos barcos en operaciones recientes y a una flexibilización selectiva de sanciones para sostener la producción.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, sostuvo que Washington se encargará de comercializar el petróleo que salga de Venezuela “de ahora en adelante”, comenzando por la venta inmediata de entre 30 y 50 millones de barriles actualmente almacenados. Según detalló, los ingresos obtenidos quedarán bajo control del gobierno estadounidense.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo retenido y luego, de manera indefinida, venderemos la producción futura al mercado”, afirmó Wright durante un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami. De acuerdo con el Departamento de Energía, los fondos serán depositados en cuentas administradas por Estados Unidos en bancos “reconocidos globalmente”.

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Y LOS ALCANCES DEL PLAN

El plan oficial prevé que las ventas de petróleo venezolano comiencen de inmediato y continúen sin un plazo definido. El gobierno estadounidense indicó que el dinero recaudado será distribuido “a discreción” de la administración del presidente Donald Trump entre las poblaciones de Estados Unidos y Venezuela, sin precisar los mecanismos ni los criterios de asignación.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, en su mayoría crudos pesados y extrapesados. Desde hace años, su industria energética se encuentra afectada por sanciones internacionales, falta de inversión y un marcado deterioro de la infraestructura.

En ese contexto, Wright sugirió que las sanciones al sector petrolero venezolano se flexibilizarán parcialmente para facilitar la exportación del crudo. Según explicó, Estados Unidos actuaría como “proveedor” de los insumos necesarios para que el petróleo extrapesado pueda salir al mercado.

“A medida que avancemos con el gobierno, habilitaremos la importación de piezas, equipos y servicios para evitar que la industria colapse, estabilizar la producción y, tan rápido como sea posible, volver a ver su crecimiento”, indicó el funcionario.

LÍMITES A LA RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Wright, exejecutivo del sector de petróleo y gas, advirtió que recuperar los niveles históricos de producción de Venezuela —por encima de los tres millones de barriles diarios— demandará “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo”. En el corto y mediano plazo, estimó que podrían lograrse “varios cientos de miles de barriles diarios” mediante inversiones relativamente acotadas y la reactivación parcial de instalaciones existentes.

Especialistas del sector energético coinciden en que un incremento rápido de la producción, desde el nivel actual cercano al millón de barriles diarios, enfrenta serias limitaciones. Entre ellas se destacan la obsolescencia de la infraestructura, la falta de financiamiento, los bajos precios internacionales y la persistente incertidumbre política.

INCAUTACIÓN DE BUQUES PETROLEROS

En paralelo al anuncio sobre el control del crudo, Estados Unidos intensificó los operativos para incautar buques petroleros sancionados vinculados a Venezuela. El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la captura del buque mercante Bella 1 por violaciones a las sanciones estadounidenses, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que fuerzas norteamericanas también tomaron control del petrolero Sophia en el Caribe.

Según Noem, ambos barcos habían atracado recientemente en Venezuela o se encontraban en ruta hacia ese país. Las autoridades estadounidenses sostienen que las naves forman parte de una “flota fantasma” que transporta petróleo desde Venezuela, Rusia e Irán en desafío a las sanciones occidentales, principalmente con destino a clientes en Asia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó que estas acciones continuarán. “Estamos haciendo cumplir las leyes estadounidenses con respecto a las sanciones petroleras. Vamos a la corte, obtenemos una orden e incautamos esos barcos con petróleo. Y eso continuará”, afirmó en declaraciones a NBC.