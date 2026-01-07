Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |LA ENERGÍA CLAVE Y LAS SANCIONES INTERNACIONALES QUE SE AMOLDAN A LAS NECESIDADES

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”

Washington anunció que manejará la comercialización de este recurso en el país caribeño, mientras avanza con la captura de petroleros vinculados a Caracas 

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”

Fuerzas de estados unidos a punto de interceptar el buque Bella / Web

8 de Enero de 2026 | 01:43
Edición impresa

Escuchar esta nota

El gobierno de Estados Unidos afirmó que controlará de manera indefinida la venta del petróleo venezolano, en el marco de una estrategia que combina la administración directa de las exportaciones de crudo con un endurecimiento de las acciones contra buques petroleros sancionados vinculados a Venezuela. El anuncio se produjo en paralelo a la incautación de al menos dos barcos en operaciones recientes y a una flexibilización selectiva de sanciones para sostener la producción.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, sostuvo que Washington se encargará de comercializar el petróleo que salga de Venezuela “de ahora en adelante”, comenzando por la venta inmediata de entre 30 y 50 millones de barriles actualmente almacenados. Según detalló, los ingresos obtenidos quedarán bajo control del gobierno estadounidense.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo retenido y luego, de manera indefinida, venderemos la producción futura al mercado”, afirmó Wright durante un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami. De acuerdo con el Departamento de Energía, los fondos serán depositados en cuentas administradas por Estados Unidos en bancos “reconocidos globalmente”.

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Y LOS ALCANCES DEL PLAN

El plan oficial prevé que las ventas de petróleo venezolano comiencen de inmediato y continúen sin un plazo definido. El gobierno estadounidense indicó que el dinero recaudado será distribuido “a discreción” de la administración del presidente Donald Trump entre las poblaciones de Estados Unidos y Venezuela, sin precisar los mecanismos ni los criterios de asignación.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, en su mayoría crudos pesados y extrapesados. Desde hace años, su industria energética se encuentra afectada por sanciones internacionales, falta de inversión y un marcado deterioro de la infraestructura.

En ese contexto, Wright sugirió que las sanciones al sector petrolero venezolano se flexibilizarán parcialmente para facilitar la exportación del crudo. Según explicó, Estados Unidos actuaría como “proveedor” de los insumos necesarios para que el petróleo extrapesado pueda salir al mercado.

LE PUEDE INTERESAR

Las tres fases del plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela

LE PUEDE INTERESAR

Tensión en el Atlántico Norte y el reclamo de Rusia

“A medida que avancemos con el gobierno, habilitaremos la importación de piezas, equipos y servicios para evitar que la industria colapse, estabilizar la producción y, tan rápido como sea posible, volver a ver su crecimiento”, indicó el funcionario.

LÍMITES A LA RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Wright, exejecutivo del sector de petróleo y gas, advirtió que recuperar los niveles históricos de producción de Venezuela —por encima de los tres millones de barriles diarios— demandará “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo”. En el corto y mediano plazo, estimó que podrían lograrse “varios cientos de miles de barriles diarios” mediante inversiones relativamente acotadas y la reactivación parcial de instalaciones existentes.

Especialistas del sector energético coinciden en que un incremento rápido de la producción, desde el nivel actual cercano al millón de barriles diarios, enfrenta serias limitaciones. Entre ellas se destacan la obsolescencia de la infraestructura, la falta de financiamiento, los bajos precios internacionales y la persistente incertidumbre política.

INCAUTACIÓN DE BUQUES PETROLEROS

En paralelo al anuncio sobre el control del crudo, Estados Unidos intensificó los operativos para incautar buques petroleros sancionados vinculados a Venezuela. El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la captura del buque mercante Bella 1 por violaciones a las sanciones estadounidenses, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que fuerzas norteamericanas también tomaron control del petrolero Sophia en el Caribe.

Según Noem, ambos barcos habían atracado recientemente en Venezuela o se encontraban en ruta hacia ese país. Las autoridades estadounidenses sostienen que las naves forman parte de una “flota fantasma” que transporta petróleo desde Venezuela, Rusia e Irán en desafío a las sanciones occidentales, principalmente con destino a clientes en Asia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó que estas acciones continuarán. “Estamos haciendo cumplir las leyes estadounidenses con respecto a las sanciones petroleras. Vamos a la corte, obtenemos una orden e incautamos esos barcos con petróleo. Y eso continuará”, afirmó en declaraciones a NBC.

LEA TAMBIÉN

❑ Las tres fases del plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela

❑ Tensión en el Atlántico Norte y el reclamo de Rusia

❑ Trump le baja el precio a la oposición venezolana y la deja fuera del juego

❑ Machado insiste en que está lista para gobernar

❑ La captura de Maduro llena las redes de fotos falsas

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
+ Leidas

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”

Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El gran objetivo Gimnasia sueña con remodelar el Bosque

Por Ayala cobraría casi un millón de dólares
Últimas noticias de El Mundo

Las tres fases del plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela

Tensión en el Atlántico Norte y el reclamo de Rusia

Trump le baja el precio a la oposición venezolana y la deja fuera del juego

Machado insiste en que está lista para gobernar
Policiales
El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros
Incendios en Chubut: el origen fue intencional
Abandonan a una beba en un tacho de basura
Deportes
“Estoy muy contento por este regreso”
El gran objetivo Gimnasia sueña con remodelar el Bosque
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
Información General
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla