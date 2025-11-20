Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |MUY BUEN DESEMPEÑO DE NVIDIA

Wall Street contuvo la racha negativa y volvió al “verde esperanza”

20 de Noviembre de 2025 | 00:32
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró al alza ayer, justo antes de la publicación de los esperados resultados del gigante de los chips Nvidia, en medio de la preocupación por la alta valoración de las principales empresas de inteligencia artificial.

El Dow Jones subió un 0,10%, el Nasdaq Composite un 0,59% y el S&P 500 un 0,38%.

Tras el cierre, Nvidia publicó una ganancia neta superior a las expectativas para el tercer trimestre, 65% por encima de los resultados de igual período del año pasado a 31.900 millones de dólares.

Las acciones del grupo subían cerca de un 3% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre.

José Torres, de Interactive Brokers, señaló una “falta de convicción” durante toda la jornada, que “se tradujo en fuertes fluctuaciones”.

Nvidia, la empresa con la mayor capitalización bursátil del mundo, ha sido la locomotora de las inversiones para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) gracias a sus sofisticadas tarjetas gráficas.

Desde principios de año, su valoración ha aumentado más de un 30%, hasta unos 4,5 billones de dólares.

La empresa representa entre el 7% y el 8% del índice de referencia S&P 500. Cualquier movimiento en su acción es, por tanto, relevante para el conjunto de Wall Street.

“Hasta ahora, la temporada de resultados ha sido fabulosa para las empresas líderes” del sector tecnológico estadounidense, sostuvo Mark Malek, de Siebert Financial. Pero “a pesar de los anuncios optimistas hasta la fecha, estos gigantes tecnológicos de IA han estado sometidos a una presión considerable”, añadió.

En los últimos días el mercado estadounidense ha estado afectado por temores sobre los niveles de valoración de las empresas de IA y las posibilidades de retorno de inversión de los gigantescos planes de gasto para desarrollar esta tecnología.

En tanto, los precios del petróleo cayeron ante la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, en un contexto de fortalecimiento del dólar, que encarece el crudo.

 

