Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"

7 de Enero de 2026 | 13:52

Escuchar esta nota

Ignacio Miramón es el segundo refuerzo de 2026 para Gimnasia, que este mediodía lo presenta oficialmente en sociedad con una conferencia de prensa que se lleva a cabo en la sede albiazul de calle 4. A dos años y medio de su salida del Lobo, el volante firmó su contrato y es por eso que desde al sábado está trabajando bajo las órdenes de Fernando Zaniratto en Estancia Chica.

"Tengo ganas de sumar muchos minutos, que no los tuve ni en Lile ni en Boca. Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí", sostuvo Miramón. "Vengo entrenando con el plantel y me siento muy bien físicamente", agregó.

"Es una emoción muy grande,. Es el club que amo y la gente me demuestra todo el cariño. Estoy muy contento. Además tenía muchos amigos que querían que vuelva por eso estoy muy contento de volver", dijo.

Tal como viene informando EL DIA, el volante llega cedido hasta diciembre con opción de compra. Gimnasia acordó un préstamo con cargo por una temporada con el Lille, a quien el Lobo se lo vendió en 2023. Miramón jugó poco en Francia y tuvo un paso poco exitoso por Boca Juniors, por lo que la apuesta es revalorizar al futbolista. Si el bolivarense juega el 60% juegue de los partidos de la temporada, el cargo quedará sin efecto y entrará a tallar la opción de compra definitiva, que asciende a los 4 millones de dólares.

Los refuerzos de Gimnasia

Además de Miramón, que hoy fue presentado oficialmente, Gimnasia ya tiene abrochado a otro ex: Ignacio Fernández. Ambos enriquecen al equipo de Zaniratto y le dan presencia al centro del campo que no tuvo un buen pasar la temporada pasada. Es por eso que estas incorporaciones prometen darle otra impronta al funcionamiento ofensivo del Lobo, que aún busca un centrodelantero y un extremo.

La llegada de dos mediocampistas con peso futbolístico y nombres importantes se suma a la buena aparición de Nicolás Barros Schelotto, quien fue titular durante todo el segundo interinato del actual DT. Ahora, el técnico albiazul podrá armar una dupla con Miramón y el hijo de Mellizo en el centro del campo, con Nacho Fernández unos metros más adelante (en el marco de un esquema 4-2-3-1) o bien juntar a los Nachos para hacerle lugar a un acompañante de Marcelo Torres, que la dirigencia sigue buscando en el mercado. Con más o menos equilibrio en el centro del campo, ambas asoman como opciones interesantes para el Gimnasia 2026.

LE PUEDE INTERESAR

El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong

LE PUEDE INTERESAR

Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Juan Pintado le dijo chau a Gimnasia: jugará la Libertadores con Nacional de Uruguay

Gimnasia debuta contra Camioneros el 8 de abril
Multimedia

Foto: Adrián Sosa

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Últimas noticias de Deportes

El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong

Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026

Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Política y Economía
El Gobierno cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento de la deuda
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela
Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Espectáculos
Venenoso mensaje de Flor Vigna tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani
¡Bombazo! Apareció la supuesta amante de Luciano Castro: quién es Sarah Borrell y qué dijo
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
El rating manda: cuánto midieron los programas debuts de Jimena Monteverde y Benjamín Vicuña
La Ciudad
Vacunación, chequeos y prevención en La Plata: una por una, las postas de salud de atención gratuita
Basural y agua estancada a metros del centro comercial de Los Hornos
Rige alerta por crecidas del Río de la Plata en la Región: las recomendaciones
Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse
Incendiaron nuevamente una palmera en Arturo Seguí y crece la preocupación por la seguidilla de siniestros
Policiales
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
Imputaron a un venezolano detenido en Corrientes
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla