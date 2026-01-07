VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"

Ignacio Miramón es el segundo refuerzo de 2026 para Gimnasia, que este mediodía lo presenta oficialmente en sociedad con una conferencia de prensa que se lleva a cabo en la sede albiazul de calle 4. A dos años y medio de su salida del Lobo, el volante firmó su contrato y es por eso que desde al sábado está trabajando bajo las órdenes de Fernando Zaniratto en Estancia Chica.

"Tengo ganas de sumar muchos minutos, que no los tuve ni en Lile ni en Boca. Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí", sostuvo Miramón. "Vengo entrenando con el plantel y me siento muy bien físicamente", agregó.

"Es una emoción muy grande,. Es el club que amo y la gente me demuestra todo el cariño. Estoy muy contento. Además tenía muchos amigos que querían que vuelva por eso estoy muy contento de volver", dijo.

Tal como viene informando EL DIA, el volante llega cedido hasta diciembre con opción de compra. Gimnasia acordó un préstamo con cargo por una temporada con el Lille, a quien el Lobo se lo vendió en 2023. Miramón jugó poco en Francia y tuvo un paso poco exitoso por Boca Juniors, por lo que la apuesta es revalorizar al futbolista. Si el bolivarense juega el 60% juegue de los partidos de la temporada, el cargo quedará sin efecto y entrará a tallar la opción de compra definitiva, que asciende a los 4 millones de dólares.

Los refuerzos de Gimnasia

Además de Miramón, que hoy fue presentado oficialmente, Gimnasia ya tiene abrochado a otro ex: Ignacio Fernández. Ambos enriquecen al equipo de Zaniratto y le dan presencia al centro del campo que no tuvo un buen pasar la temporada pasada. Es por eso que estas incorporaciones prometen darle otra impronta al funcionamiento ofensivo del Lobo, que aún busca un centrodelantero y un extremo.

La llegada de dos mediocampistas con peso futbolístico y nombres importantes se suma a la buena aparición de Nicolás Barros Schelotto, quien fue titular durante todo el segundo interinato del actual DT. Ahora, el técnico albiazul podrá armar una dupla con Miramón y el hijo de Mellizo en el centro del campo, con Nacho Fernández unos metros más adelante (en el marco de un esquema 4-2-3-1) o bien juntar a los Nachos para hacerle lugar a un acompañante de Marcelo Torres, que la dirigencia sigue buscando en el mercado. Con más o menos equilibrio en el centro del campo, ambas asoman como opciones interesantes para el Gimnasia 2026.