Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

El Mundo

¿Qué se sabe del tiroteo fatal de Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA?

¿Qué se sabe del tiroteo fatal de Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA?
11 de Septiembre de 2025 | 09:34

Escuchar esta nota

Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, murió baleado en un evento en una universidad de Utah. Kirk era un destacado podcaster, activista cultural y aliado del presidente Donald Trump. Lideró un esfuerzo para reformar la campaña de movilización de votantes del Partido Republicano en las elecciones de 2024, basado en la teoría de que había miles de seguidores de Trump que rara vez votan pero que podrían ser persuadidos para hacerlo.

Su asesinato el miércoles es un nuevo caso de violencia política en Estados Unidos que abarca una variedad de ideologías políticas y afecta a los dos grandes partidos políticos.

¿Que se sabe sobre el asesinato?

Kirk estaba hablando en un debate organizado por Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah cuando, según las autoridades, un tirador disparó desde un tejado.

Videos publicados en redes sociales muestran a Kirk sentado bajo una carpa blanca y hablando con un micrófono de mano. Se oye un solo disparo y Kirk levanta la mano derecha mientras la sangre brota del lado izquierdo de su cuello.

Valle de Utah es la universidad pública más grande del estado con 47.000 estudiantes matriculados. Está unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de la capital del estado, Salt Lake City.

El tirador apuntó a una sola persona, dijo Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah.

VIDEOS | El disparo a Charlie Kirk, desde varios ángulos

Escándalo en el Caribe: un pasajero saltó de un crucero para evitar pagar una deuda millonaria en el casino

El gobernador, Spencer Cox, calificó el tiroteo como un "asesinato político".

Había una persona de interés bajo custodia el miércoles por la noche, dijo Cox, aunque no se anunciaron cargos de inmediato. Los funcionarios no tenían información que indicara que una segunda persona estuviera involucrada, dijo el gobernador republicano.

Se vio a los agentes mirando una foto en sus teléfonos y mostrándola a las personas para ver si reconocían a una persona de interés. Las autoridades dijeron que el tirador vestía ropa oscura.

Dos personas fueron detenidas el miércoles, pero no se determinó que estuvieran conectadas con el tiroteo y ambas fueron liberadas, dijeron funcionarios de seguridad pública.

La universidad dijo que el campus fue evacuado de inmediato y permaneció cerrado. Las clases fueron canceladas hasta nuevo aviso. A los que aún estaban en el campus se les pidió que permanecieran donde estaban hasta que la policía pudiera escoltarlos de manera segura.
Kirk tenía 18 años cuando cofundó Turning Point en los suburbios de Chicago en 2012 con William Montgomery, un activista del Tea Party. Su objetivo era llevar sus ideas de bajos impuestos y gobierno limitado a los campus universitarios.

Turning Point apoyó con entusiasmo a Trump después de que asegurara la nominación del Partido Republicano para presidente en 2016. Kirk sirvió como asistente personal del hijo mayor del entonces candidato, Donald Trump Jr., durante la campaña de las elecciones generales.

La conexión con Trump ayudó a impulsar el ascenso de Turning Point. Pronto, Kirk fue una presencia habitual en la televisión por cable, donde se sumergió en las guerras culturales y elogió al presidente.

Las contribuciones al grupo se duplicaron y luego se triplicaron, hasta alcanzar los 79,2 millones de dólares en 2022, según un análisis de declaraciones de impuestos disponibles públicamente. El grupo afirma que ahora tiene presencia en casi 4.000 campus de escuelas secundarias y universidades, operando como una marca de estilo de vida conservador que promueve a cientos de influencers en línea.

Kirk era conocido por declaraciones provocativas sobre la raza que utilizaba para atraer a los votantes de la Generación Z.

"Lo siento. Si veo a un piloto negro, voy a pensar, 'Chico, espero que esté calificado'", dijo Kirk durante un episodio de podcast de 2024 con el compañero activista de derecha Jack Posobeic.

Kirk se opuso firmemente a la promulgación de Juneteenth como feriado federal. Dijo que la medida para consagrar el feriado estaba motivada por un sentimiento "antiestadounidense" que promovía "una visión neosegregacionista" que, según él, buscaba suplantar al Día de la Independencia.

Tanto republicanos como demócratas condenaron rápidamente el ataque.

Trump ordenó que las banderas se bajaran a media asta y emitió una proclamación presidencial. El presidente, que sufrió una lesión menor en la oreja cuando le dispararon en un evento de campaña el año pasado, dijo que él y Kirk tenían una relación cercana.

Describió a Kirk en Truth Social como un "gran tipo de pies a cabeza. ¡DIOS LO BENDIGA!".

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien en marzo pasado recibió a Kirk en su podcast, publicó en X: "El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible."

VIDEOS | El disparo a Charlie Kirk, desde varios ángulos

Conmoción en EE UU: matan a un activista de Trump

La cara juvenil del movimiento MAGA y voz influyente del trumpismo

Conmoción en EE.UU: quién era Charlie Kirk, el influencer que apoyaba a Trump asesinado en un acto

"Asesinato atroz": Milei le apuntó a la izquierda
VIDEOS | El disparo a Charlie Kirk, desde varios ángulos

Escándalo en el Caribe: un pasajero saltó de un crucero para evitar pagar una deuda millonaria en el casino

Conmoción en EE UU: matan a un activista de Trump

La cara juvenil del movimiento MAGA y voz influyente del trumpismo
