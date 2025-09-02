Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |breves

Avanzan con la limpieza de frentes y mobiliarios en la zona de Parque San Martín

2 de Septiembre de 2025 | 02:11
Edición impresa

En los últimos días, medio centenar de agentes, seis camionetas y cuatro camiones de hidrolavado de la Municipalidad realizaron tareas de limpieza y pintura en 109 domicilios y comercios, abarcando frentes, interiores, persianas, paredes y mobiliario urbano. Además, como parte de la recuperación integral del Parque San Martín, de 25 y 54, se desarrollaron trabajos de limpieza y pintura de postes, luminarias y mobiliario.

 

 

