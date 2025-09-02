Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”

Pablo Nicoletti, actual presidente de la Unión Cívica Radical platense y candidato a primer diputado provincial de Somos Buenos Aires por la Octava Sección electoral, visitó ayer los estudios de la radio La Redonda 100.3, en el tramo final de la campaña con vistas a las elecciones del próximo domingo en el territorio provincial.

“Necesitamos construir una alternativa de sensatez, de sentido común. Creemos que el Gobierno que tenemos a nivel nacional en dos años se va a terminar y no queremos volver al kirchnerismo, no queremos mirar para atrás. Entonces, junto con los gobernadores, como Valdés que ganó ayer en Corrientes, Pullaro o Schiaretti, tenemos que construir esa alternativa, que también tenga valores, que administre el Estado de manera eficiente, que entienda la importancia de la salud pública, de la educación pública y de la obra pública.

Y profundizó su mirada crítica de la gestión que Javier Milei viene realizando a nivel nacional y de las políticas que implementa el kirchnerismo en el ámbito bonaerense. “Si miramos hacia atrás, con el kirchnerismo, cuando un gobernador tenía la oportunidad de hacer 10 kilómetros de ruta, hacía uno y nueve terminaban en los bolsos de López. Y este Gobierno de Milei es el delirio total porque no cree que tenga que hacer rutas, y tampoco cree en las reglas del Estado”.