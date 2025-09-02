Controles preventivos de salud en la Ciudad

Durante toda la semana, se llevarán adelante controles y actividades sanitarias en diferentes puntos de la Ciudad. Charlas, consultorios móviles y postas de vacunación, serán algunas de las acciones que se llevarán a cabo.

Según informó la Municipalidad de La Plata, hoy, de 9 a 10:20, en Arana (131 entre 635 y 636) se realizará un Taller de promoción y cuidado de la salud para niños del Jardín N° 74.

En tanto, en San Carlos (149 entre 35 y 36), habrá una jornada por el Día de las Obstétricas y las Embarazadas para la preparación hacia una maternidad consciente.

También, hoy de 8:30 a 12 y mañana de 13:30 a 17, en el Jardín N°928 (139 entre 517 y 518), habrá una jornada de vacunación para niños y niñas de 3 a 5 años de edad.

En la Escuela N° 5 (1 y 38), mañana realizarán una jornada de salud integral para niños y niñas de primer año de la institución: controles clínicos, evaluación de agudeza visual, chequeos odontológicos, control de esquemas de vacunación y aplicación de dosis.

El jueves, de 9 a 11, en el Hogar Puertas Abiertas (33 entre 1 y 115), realizarán una vacunación de adultos y control de presión arterial.

El mismo día, en el Club Real Infantil (29 y 79) de Altos de San Lorenzo, habrá una jornada de vacunación para jugadores de la institución.

También se realizarán controles odontológicos, de peso, de talla, de agudeza visual y de presión arterial y electrocardiogramas. Es vital asistir con libreta sanitaria.

El viernes, de 10 a 12, Escuela N°42 (451 y 27) de City Bell, se llevará adelante una charla-taller de maniobras de RCP y Heimlich destinada a estudiantes del establecimiento educativo.