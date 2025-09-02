Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Cruzar en rojo o transitar sin VTV tiene multas de hasta $1.606.000
Estudiantes: pone primera de cara a la seguidilla de partidos
Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”
VIDEO. Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”
VIDEO. De Leo: “El interior aporta muchísimo y no recibe nada”
Francisco Adorni: “Milei superó a Menem por las reformas profundas”
Atribuyen la caída en la economía bonaerense a las medidas nacionales
Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos
Día de la Industria: de la historia a los desafíos y la transformación del sector
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Luego de la lluvia y el viento retorna el frío con mínimas muy bajas
Desaceleró la inflación de alimentos y bebidas en la última semana de agosto
Avanzan con la limpieza de frentes y mobiliarios en la zona de Parque San Martín
Maduro declarará “en armas” a Venezuela si es atacada por EE UU
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de la lluvia intensa que durante la madrugada del lunes coronó la tormenta de Santa Rosa se vienen jornadas frescas a frías en esta semana. El aguacero de las primeras horas de septiembre golpeó a La Plata dejó calles anegadas y árboles caídos.
La tradicional tormenta de Santa Rosa se hizo sentir con fuerza en La Plata durante la madrugada de ayer, cuando la ciudad dormía. Una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de viento marcó la presencia de la ciclogénesis anunciada y dejó múltiples consecuencias en distintos barrios.
Vecinos reportaron caídas de árboles y calles anegadas. Uno de los episodios más llamativos ocurrió en 5 y 39, donde un ejemplar de gran porte se desplomó y quedó cruzado sobre la calle, bloqueando por completo el tránsito. Situaciones similares se vivieron en Punta Lara, donde otro árbol cayó a raíz de la tormenta.
En Lisandro Olmos, los reclamos se multiplicaron: vecinos de 49 entre 200 y 201 se quejaron por el estado intransitable de las calles convertidas en un barrial.
Jorge Rómulo advirtió que en 4 y 82 se repite la acumulación de agua y barro por la ausencia de drenaje: “No se hace el mantenimiento de las zanjas pese a que vino una empresa a tapar los pozos de la calle”, señaló.
Los datos oficiales expusieron que el barrio más afectado fue Villa Elvira, con 63,6 milímetros acumulados entre el domingo y el lunes. Le siguieron Tolosa (58,4 mm), San Lorenzo (56,8 mm) y Villa Elisa (54,2 mm).
LE PUEDE INTERESAR
Controles preventivos de salud en la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Desaceleró la inflación de alimentos y bebidas en la última semana de agosto
Desde hoy la mínima estará en un dígito y la jornada más fresca estará entre el viernes y el sábado.
El parte extendido marca que el viernes habrá 3 grados de mínima y el sábado de tan sólo 1 grado.
En tanto, desde mañana, las máximas estarán entre los 13 y los 15 grados en la Ciudad. Hoy se espera la máxima más alta de la semana, con 20 grados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí