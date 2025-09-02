Luego de la lluvia y el viento retorna el frío con mínimas muy bajas

el arbol de 5 y 39 bloqueó el tránsito al caer sobre la calle/ whatsapp

Luego de la lluvia intensa que durante la madrugada del lunes coronó la tormenta de Santa Rosa se vienen jornadas frescas a frías en esta semana. El aguacero de las primeras horas de septiembre golpeó a La Plata dejó calles anegadas y árboles caídos.

La tradicional tormenta de Santa Rosa se hizo sentir con fuerza en La Plata durante la madrugada de ayer, cuando la ciudad dormía. Una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de viento marcó la presencia de la ciclogénesis anunciada y dejó múltiples consecuencias en distintos barrios.

Vecinos reportaron caídas de árboles y calles anegadas. Uno de los episodios más llamativos ocurrió en 5 y 39, donde un ejemplar de gran porte se desplomó y quedó cruzado sobre la calle, bloqueando por completo el tránsito. Situaciones similares se vivieron en Punta Lara, donde otro árbol cayó a raíz de la tormenta.

En Lisandro Olmos, los reclamos se multiplicaron: vecinos de 49 entre 200 y 201 se quejaron por el estado intransitable de las calles convertidas en un barrial.

Jorge Rómulo advirtió que en 4 y 82 se repite la acumulación de agua y barro por la ausencia de drenaje: “No se hace el mantenimiento de las zanjas pese a que vino una empresa a tapar los pozos de la calle”, señaló.

Los datos oficiales expusieron que el barrio más afectado fue Villa Elvira, con 63,6 milímetros acumulados entre el domingo y el lunes. Le siguieron Tolosa (58,4 mm), San Lorenzo (56,8 mm) y Villa Elisa (54,2 mm).

COMO SIGUE EL CLIMA

Desde hoy la mínima estará en un dígito y la jornada más fresca estará entre el viernes y el sábado.

El parte extendido marca que el viernes habrá 3 grados de mínima y el sábado de tan sólo 1 grado.

En tanto, desde mañana, las máximas estarán entre los 13 y los 15 grados en la Ciudad. Hoy se espera la máxima más alta de la semana, con 20 grados.