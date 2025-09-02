Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense

Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense
2 de Septiembre de 2025 | 02:17
Edición impresa

A inicios del mes pasado desde uno de los centros más ricos en ganadería y granos de la Provincia, como lo es el distrito de Bolívar, se alertó acerca de los peligros que por exceso de lluvias ponían al acecho a las cosechas y la suerte del ganado. Y ahora esa advertencia se volvió realidad pero extendida a varias zonas del campo bonaerense por las intensas lluvias que se acentuaron en las últimas jornadas y que castigan a la actividad agropecuaria.

Tal como se informó ayer en este diario, las rutas provinciales también se encuentran comprometidas, con tramos cortados y el tránsito desviado, dificultando el acceso y la asistencia a las áreas más anegadas. La situación ha generado una gran preocupación de productores y vecinos.

Más de una semana atrás, antes de estas precipitaciones del fin de semana por “Santa Rosa”, ya se advirtió que se agravó de manera dramática la situación hídrica en distritos golpeados por las inundaciones. Zonas como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pehuajó, Lincoln y Viamonte habían recibido entre 80 y 100 milímetros adicionales, lo que incrementó hasta un 40 por ciento la superficie afectada respecto de diez días atrás.

El panorama, calificado como “crítico” por Carbap, alcanza a más de un millón de hectáreas anegadas, con consecuencias directas en la producción agrícola y en la vida comunitaria. La Sociedad Rural de 9 de Julio reforzó los reclamos con una carta abierta al presidente Javier Milei, en la que pidió intervención directa. Allí remarcaron que los esfuerzos de los productores “ya no alcanzan” y reclamaron con desesperación: “No pedimos créditos blandos ni compensaciones; solo máquinas con personal en condiciones de trabajar. Nos estamos ahogando, necesitamos ayuda ya”.

Se está, sin duda, frente a un fenómeno natural que de algún modo excede, por su magnitud, a las soluciones que pueda intentar la mano del hombre, aún cuando, como se sabe, existen malos manejos y omisiones en las políticas hídricas que ha seguido la Provincia en las últimas décadas.

El mal estado de los caminos rurales, la permisividad existente para que algunos particulares detengan el flujo natural de las aguas –como ocurre en la zona de Pila, con un terraplén construido que la salida del agua de una laguna hacia el Río Salado y ello se traduce en anegamientos- forman parte también de los factores que agravan la situación.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

León XIV con el defensor católico LGBTQ+

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

En este acuciante tema no se debiera seguir actuando por reacción y sólo cuando las inundaciones o sequías se vuelven críticas, mediante operativos que resultan esporádicos, desplegándose estrategias de corto plazo o, a lo sumo, aptas para paliar mínimamente algunas emergencias, pero muy alejadas, por cierto, de la política integral que la Provincia necesita desde muy antiguo para el campo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Emiten un alerta mundial por el incidente argentino

El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Últimas noticias de Opinión

¿Hay futuro?

En una batalla clave, los hermanos Milei enfrentan su peor crisis en 21 meses

Frenar el flagelo de las caravanas de motos en las calles de la Región

Las balas están empezando a entrarle al Gobierno
Información General
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios
Deportes
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Un triunfo clave para alimentar las dos tablas
Policiales
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
La madre de los hijos de Krause incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos
Espectáculos
Jorge Rial, tras el pedido de allanamiento de Bullrich: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"
La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”
Grave denuncia de Jorge Rial por amenazas: “Lo del Falcón es fuerte”
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla