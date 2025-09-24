La bolsa de Nueva York volvió a teñirse de rojo

La bolsa de Nueva York cerró ayer a la baja tras un discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, que los inversionistas tomaron con cautela un día después de registrar una oleada de récords.

El Dow Jones perdió un 0,19%, el índice Nasdaq retrocedió un 0,95% y el ampliado S&P 500 cayó un 0,55%. “El mercado tuvo una reacción moderada a los comentarios de Jerome Powell”, observaron los analistas de Briefing.com.

Powell advirtió que bajas “demasiado sostenidas” de las tasas de interés podrían hacer que se dispare la inflación. La Fed bajó las tasas de interés la semana pasada por primera vez desde diciembre de 2024. Powell señaló que las tasas están actualmente “en el nivel adecuado para reaccionar ante posibles evoluciones económicas”.

Los inversionistas observarán de cerca la publicación este viernes del índice PCE, una medida de inflación que es referencia preferida de la Fed. El mercado “espera que la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, de este año al próximo”, comentó Sam Stovall, de CFRA.

“Una aceleración más marcada de lo esperado podría ser desconcertante, pero no necesariamente desencadenará una ola de ventas masivas” en Wall Street, añadió el analista.