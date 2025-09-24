Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |El feriado cae domingo, pero pasa al viernes 10

Finde largo por el 12 de octubre

Finde largo por el 12 de octubre
24 de Septiembre de 2025 | 04:44
En busca de reactivar al sector turístico, el Gobierno Nacional dispuso que la celebración del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, el 12 de octubre pase del domingo al viernes 10. Así, creó un fin de semana largo.

Frente a este cambio, surgió la duda con respecto a si ese viernes será feriado o no laborable. Según la resolución 139/2025, se traslada el asueto del 12 de octubre de este año al día viernes 10 de octubre. Por lo tanto, se trata de un feriado nacional y no de un día no laborable. En suma, será una jornada de descanso obligatoria, que debe cumplirse en todo el territorio nacional. La ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical. Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual. En adelante, queda un finde extra largo en noviembre: se traslada el Día de la Soberanía Nacional, del 20 al lunes 24, y se incorpora un feriado no laborable con fines turísticos el viernes 21. En diciembre, el lunes 8 será feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el jueves 25 por Navidad.

 

