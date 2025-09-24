Actividades Mujeres mayores, cine en la Central, Expo vivero y acrobacia

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Encuentro de mujeres mayores

Hoy, a las 17 y en el Anexo de la Cámara de Diputados (calle 53 entre 8 y 9), se llevará a cabo la conferencia de “La crueldad como política” organizada por Encuentros de Mujeres Mayores. La expositora será Ana María Fernández.

Cine en la biblioteca central

En el marco de la muestra “De cuadro en Cuadro, un repertorio de historietas”, se presentará en la Biblioteca Pública Central (calle 47 casi esquina 5) Juan Pablo Zamarella, director, animador e ilustrador. El mismo se llevará a cabo desde las 15 y con entrada libre y gratuita, tendrá como eje compartir los cortos “Lapsus” y “Pasajero”. Este último es un “stop motion” con papel corpóreo.

Expo vivero en city bell

Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se realizará la séptima edición de la Expo Vivero. Se podrá adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Contacto: 221 5410311

ACROBACIA EN GARIBALDI

Taller de acrobacia para niños en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Costo total: $18.500 por mes. Contacto: 441 6999.

concurso literario

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada informó que está abierta la inscrupción para el Concurso Literario Giácomo Leopardi . Se reciben los trabajos hasta el 21 de octubre.Mail: sociedaditalianaensenada@hotmail.com