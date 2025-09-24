Feroz asalto, gritos y un detenido en Punta Lara

Un ladrón de 25 años fue detenido en Punta Lara acusado de protagonizar un violento robo a mano armada en un maxi kiosco de la localidad. El hecho, ocurrido el 13 de septiembre pasado, quedó registrado en cámaras de seguridad y, según fuentes judiciales, en la grabación se escuchan los gritos de la víctima durante el atraco.

Según informaron desde la DDI La Plata, la denuncia fue realizada por la comerciante de 24 años, quien relató que, alrededor de las 8.30 de la mañana, mientras cumplía con su jornada laboral en un local ubicado en Almirante Brown entre las calles 100 y 102, un hombre ingresó al comercio, cruzó el mostrador y la amenazó con un arma de fuego.

Bajo intimidación, el delincuente le sustrajo dinero de la recaudación y un celular. Posteriormente, el dispositivo fue utilizado para intentar estafar a los contactos de la víctima, solicitando el envío de dinero mediante engaños.

A partir de la denuncia, el SubDDI de Ensenada inició tareas investigativas que incluyeron declaraciones de testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas.

El procedimiento policial se realizó en dos domicilios de Punta Lara: uno en calle 112 entre Almirante Brown y 3, donde no se hallaron elementos de interés, y otro en calle 146 entre 3 y 5, donde finalmente se detuvo al implicado, de 25 años. Durante la aprehensión, se registró la presencia de varias personas que se aglomeraron de manera hostil cerca del lugar, por lo que se decidió trasladar al detenido al SubDDI de Ensenada.

El caso está caratulado como “robo calificado por empleo de arma de fuego y tentativa de estafa” y tramita bajo la intervención de la UFI N°3, a cargo del Dr. Petit Bosnic, junto al Juzgado de Garantías N°1, con el Dr. Atencio, y la Dirección Judicial de La Plata. La investigación continúa abierta.