Un menor de 15 años fue baleado en Melchor Romero: tiene antecedentes

Un adolescente de 15 años resultó baleado en Melchor Romero, en un hecho que las autoridades calificaron como un enfrentamiento entre personas con antecedentes delictivos. El episodio tuvo lugar en la intersección de 141 y 45, y movilizó a personal de la Subcomisaría La Unión y al SAME, que trasladó al menor al Hospital Dr. Alejandro Korn, donde fue atendido fuera de peligro.
Según informó la policía, el adolescente presentaba dos heridas de arma de fuego: una en el glúteo derecho y otra en el hombro del mismo lado, con orificio de entrada y salida. En el lugar se secuestraron un revólver calibre 32 largo, un cargador de pistola calibre 9 mm con municiones y una vaina servida. Los elementos fueron preservados para las pericias correspondientes.
El operativo estuvo a cargo de la Subcomisaría La Unión, con intervención de la UFI N°2, y contó con el apoyo del Grupo Táctico Operativo (GTO), que se encargó del relevamiento del área, la revisión de cámaras de seguridad y la reconstrucción de los hechos. Según testimonios de vecinos, el revólver hallado en la escena se encontraba en poder del menor herido, y el incidente sería consecuencia de conflictos previos entre personas vinculadas al mundo delictivo de la zona.
Las autoridades judiciales indicaron que la víctima posee antecedentes penales vinculados a distintos ilícitos. Entre ellos, se encuentran robos cometidos entre julio de 2024 y julio de 2025, algunos agravados, y casos de hurto y robo automotor. La policía detalló que estos antecedentes habían sido tramitados por distintas unidades fiscales de la región, y que podrían ser relevantes para la investigación en curso.
Tras el hecho, el magistrado en turno dispuso las diligencias de rigor y ordenó que se preservara la escena del hecho para las tareas periciales. Los investigadores analizan la posibilidad de que el enfrentamiento estuviera relacionado con disputas previas entre jóvenes con historial delictivo en el barrio.
