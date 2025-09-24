Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Policiales |RECIBIÓ DOS IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO

Un menor de 15 años fue baleado en Melchor Romero: tiene antecedentes

24 de Septiembre de 2025 | 03:33
Edición impresa

Un adolescente de 15 años resultó baleado en Melchor Romero, en un hecho que las autoridades calificaron como un enfrentamiento entre personas con antecedentes delictivos. El episodio tuvo lugar en la intersección de 141 y 45, y movilizó a personal de la Subcomisaría La Unión y al SAME, que trasladó al menor al Hospital Dr. Alejandro Korn, donde fue atendido fuera de peligro.

Según informó la policía, el adolescente presentaba dos heridas de arma de fuego: una en el glúteo derecho y otra en el hombro del mismo lado, con orificio de entrada y salida. En el lugar se secuestraron un revólver calibre 32 largo, un cargador de pistola calibre 9 mm con municiones y una vaina servida. Los elementos fueron preservados para las pericias correspondientes.

El operativo estuvo a cargo de la Subcomisaría La Unión, con intervención de la UFI N°2, y contó con el apoyo del Grupo Táctico Operativo (GTO), que se encargó del relevamiento del área, la revisión de cámaras de seguridad y la reconstrucción de los hechos. Según testimonios de vecinos, el revólver hallado en la escena se encontraba en poder del menor herido, y el incidente sería consecuencia de conflictos previos entre personas vinculadas al mundo delictivo de la zona.

Las autoridades judiciales indicaron que la víctima posee antecedentes penales vinculados a distintos ilícitos. Entre ellos, se encuentran robos cometidos entre julio de 2024 y julio de 2025, algunos agravados, y casos de hurto y robo automotor. La policía detalló que estos antecedentes habían sido tramitados por distintas unidades fiscales de la región, y que podrían ser relevantes para la investigación en curso.

Tras el hecho, el magistrado en turno dispuso las diligencias de rigor y ordenó que se preservara la escena del hecho para las tareas periciales. Los investigadores analizan la posibilidad de que el enfrentamiento estuviera relacionado con disputas previas entre jóvenes con historial delictivo en el barrio.

 

LE PUEDE INTERESAR

Encapuchados atacaron a los dueños de una casa

LE PUEDE INTERESAR

Hubo daños y saqueo en una vivienda de fin de semana
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa

Lanús fue inteligente y avanzó en la Sudamericana

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

La Academia sacó boleto a esta instancia tras 28 años

Faustino Oro: se encargó de hacer la movida perfecta

Trump, sin rodeos: “Milei tiene mi respaldo total”
Últimas noticias de Policiales

Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales

En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva

Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita

La Corte Suprema ratificó la condena a Alperovich
Deportes
Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Mammini sigue en España y espera el alta médica
Victoria de la Reserva albiazul en Junín
La Ciudad
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una protesta: demoras y cancelaciones
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
En agosto se escrituró menos que en julio, pero 23% más que en el 2024
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
$3.000.000: el Súper Cartonazo ahora lleva la alegría a Ringuelet
Información General
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos
Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras
Trasladaron a Tribunales el cuadro robado por los nazis
Piden un marco regulatorio para la IA
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
Espectáculos
Madeleine McCann: el caso que estremeció al mundo regresa en una serie documental
Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60
Silvia Gómez: “Siento una necesidad de cantarle al presente”
“Barreda, el odontólogo femicida” llega a Flow
Alaia: nació la hija de Alexis McCallister y Ailén Cova

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla