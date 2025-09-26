Tras la eliminación, el Pincha apunta a volver a copas internacionales

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Estudiantes cambia el chip, la meta inmediata es sumar puntos para no alejarse de la clasificación a los torneos del continente 2026
Tras la eliminación de Estudiantes en los cuartos de final de la Copa Libertadores en manos de Flamengo, el Pincha hace borrón y cuenta nueva, y pone la mira en los próximos objetivos: clasificar a los playoff del Torneo Clausura y acceder a una competencia internacional para el siguiente calendario.
Por su parte, el plantel tendrá algunos días para reflexionar y hacer el duelo si es necesario antes del compromiso del martes ante Newell’s por el campeonato local. No será una tarea fácil, porque deberá visitar Parque Independencia, aunque a su favor, la última estadía en Rosario fue positiva para los dirigidos por Eduardo Domínguez.
Estudiantes, atraviesa dos panoramas totalmente diferentes en la competencia vernácula, ya que en la zona A, está a un punto del líder Unión de Santa Fe, que cuenta con 16 unidades. Siguiendo esta línea, comparte la segunda colocación junto a Barracas Central. Sin embargo, los conducidos por el Gallego Insúa tienen una mayor diferencia de gol. Mientras que en la tabla anual, la situación es dispar, porque momentáneamente no se encuentra en zona de clasificación a Libertadores y Sudamericana.
En este sentido, el Pincha está decimotercero en la mencionada tabla con 36 puntos, a 3 unidades de Huracán, quien por ahora, tiene el último boleto al segundo certamen más importante del continente. Si bien la brecha es corta, un factor que puede dificultar el trabajo, es la cantidad de equipos que se encuentran en la misma situación que los albirrojos. Racing está por debajo del Globo con 38, en tanto que Independiente Rivadavia y Lanús tienen la misma cantidad que el cuadro estudiantil.
Es por eso, que Estudiantes debe cicatrizar rápido y atender los errores para no repetir patrones, como los que tuvo a lo largo de la temporada, ya que en lo que queda del año se juega mucho, teniendo en cuenta que para clasificar a una de las dos copas del continente deberá conseguirlo por tabla anual, o campeonando en el Clausura.
De esta forma, el plantel cambia el chip y pone el foco en el partido del próximo martes ante Newell´s, por la décima jornada del campeonato. El partido está estipulado para las 19, y se jugará en Rosario. Dependiendo las diferentes situaciones de sus dirigidos, será como planteará el once. Meza y Cetré podrían tener consideración desde el inicio.
Benedetti convirtió su primer gol en Libertadores
Esta vez al Pincha no se le dio en los penales
Luego de obtener la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, el Mengao comienza a estudiar a un nuevo elenco argentino: Racing.
La Academia dejó en el camino a Vélez en la instancia anterior, y vuelve a disputar una semi de esta competencia luego de 28 años. Mientras que el Flamengo accedió a su cuarta semifinal en 6 años.
Por su parte, la ida entre argentinos y brasileños se disputará el 22 de octubre en Río de Janeiro, en tanto que la revancha una semana más tarde en Avellaneda.
