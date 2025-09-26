Esta vez al Pincha no se le dio en los penales

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Estudiantes forzó la definición del primer semifinalista de la Copa Libertadores a los tiros desde el punto del penal, pero no pudo imponerse ante Flamengo por esta vía. A su vez, es la segunda eliminación del Pincha, en cinco oportunidades, en la era Eduardo Domínguez desde los penales. En este sentido, la anterior había sido ante Corinthians por la Sudamericana de 2023. Por su parte, ante Independiente (Copa Argentina 2023), Boca (Copa de la Liga 2024) y Vélez (final Copa de la Liga 2024).
En cuanto a la definición de ayer, en el Estadio UNO, contra el arco que da al pincherío y al viejo colegio industrial, el encargado de dar el punta pié inicial en la tanda fue Jorginho para Flamengo, que con la jerarquía que lo identifica, no le dio posibilidades a Fernando Muslera. Por su parte, José Sosa, quien había ingresado específicamente para ejecutar, minutos antes del final del partido, con la misma categoría que su rival, hizo lo propio para el Pincha.
Ya en el segundo tiro, Araujo cruzó el tiro ante la mirada de Nando, quien no pudo contener el disparo a pesar de tirarse al mismo palo. Caso contrario a Agustín Rossi que se quedó con el disparo de Gastón Benedetti, que la quiso colocar al palo derecho, pero el ex boca la atajó.
Por su parte, el hombre con pasado en River, Jorge Carrascal se encargó de mantener con la ventaja parcial al Mengao. Aunque Edwuin Cetré acortó la brecha tras un disparó con una gran potencia.
En el cuarto tiro, Leó Pereira, cruzó el disparó a la altura del ángulo superior izquierdo, dejando sin respuestas al guardameta estudiantil que igualmente intentó quedarse con el disparo. Instantes más tarde, llegó el momento de Santiago Ascacibar, que no pudo ante la atajada de Rossi, quien una vez más se quedó con el disparo desde los doce pasos.
Además, es la segunda vez que el Ruso no convierte en la tanda de penales, ya que en la ocasión anterior había sido ante Corinthians por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023.
“Duele mucho quedar eliminado de esta manera”, definió la situación Guido Carrillo, quien fue sustituido antes de la definición por penales.
A su vez, el delantero agregó: “A pesar de todo, creo que estuvimos a la altura, jugamos de igual a igual, no nos podemos reprochar nada”. Siguiendo esta línea acotó: “Hicimos un partido muy completo. Nos falto el puntazo final. El dolor en este momento es muy grande”.
“En este momento no hay consuelo, pero con el tiempo vamos a caer en el gran trabajo que realizamos durante toda la competencia”.
Por otro lado, Fernando Muslera también tomó la palabra, y le dejó un cálido mensaje a los hinchas: “Agradezco a la gente, por la energía que mostraron durante la previa y el partido. Quedó demostrado lo que somos, estuvimos a nada del segundo gol”.
“Estoy orgulloso por los compañeros y por la identificación que se vio reflejada en el grupo. Ahora vamos a hacer el duelo rápidamente y nos enfocaremos en lo que viene”, agregó el arquero que fue clave en dejar con vida al equipo en el partido de ida.
Por último, el campeón de América con Uruguay remarcó: “Ahora tenemos que enfocarnos en el campeonato local y en clasificar a copas internacionales”.
Muslera: “Quiero agradecer a la gente por el apoyo que nos brindaron toda la serie”
