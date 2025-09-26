Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Guido carrillo habló del sacrificio del equipo

Esta vez al Pincha no se le dio en los penales

Esta vez al Pincha no se le dio en los penales

a estudiantes no se le dio en los penales / afp

26 de Septiembre de 2025 | 03:07
Edición impresa

Estudiantes forzó la definición del primer semifinalista de la Copa Libertadores a los tiros desde el punto del penal, pero no pudo imponerse ante Flamengo por esta vía. A su vez, es la segunda eliminación del Pincha, en cinco oportunidades, en la era Eduardo Domínguez desde los penales. En este sentido, la anterior había sido ante Corinthians por la Sudamericana de 2023. Por su parte, ante Independiente (Copa Argentina 2023), Boca (Copa de la Liga 2024) y Vélez (final Copa de la Liga 2024).

En cuanto a la definición de ayer, en el Estadio UNO, contra el arco que da al pincherío y al viejo colegio industrial, el encargado de dar el punta pié inicial en la tanda fue Jorginho para Flamengo, que con la jerarquía que lo identifica, no le dio posibilidades a Fernando Muslera. Por su parte, José Sosa, quien había ingresado específicamente para ejecutar, minutos antes del final del partido, con la misma categoría que su rival, hizo lo propio para el Pincha.

Ya en el segundo tiro, Araujo cruzó el tiro ante la mirada de Nando, quien no pudo contener el disparo a pesar de tirarse al mismo palo. Caso contrario a Agustín Rossi que se quedó con el disparo de Gastón Benedetti, que la quiso colocar al palo derecho, pero el ex boca la atajó.

Por su parte, el hombre con pasado en River, Jorge Carrascal se encargó de mantener con la ventaja parcial al Mengao. Aunque Edwuin Cetré acortó la brecha tras un disparó con una gran potencia.

En el cuarto tiro, Leó Pereira, cruzó el disparó a la altura del ángulo superior izquierdo, dejando sin respuestas al guardameta estudiantil que igualmente intentó quedarse con el disparo. Instantes más tarde, llegó el momento de Santiago Ascacibar, que no pudo ante la atajada de Rossi, quien una vez más se quedó con el disparo desde los doce pasos.

Además, es la segunda vez que el Ruso no convierte en la tanda de penales, ya que en la ocasión anterior había sido ante Corinthians por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023.

LE PUEDE INTERESAR

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La esposa de Domínguez, como una hincha más

el dolor de carrillo tras la eliminación por penales

“Duele mucho quedar eliminado de esta manera”, definió la situación Guido Carrillo, quien fue sustituido antes de la definición por penales.

A su vez, el delantero agregó: “A pesar de todo, creo que estuvimos a la altura, jugamos de igual a igual, no nos podemos reprochar nada”. Siguiendo esta línea acotó: “Hicimos un partido muy completo. Nos falto el puntazo final. El dolor en este momento es muy grande”.

“En este momento no hay consuelo, pero con el tiempo vamos a caer en el gran trabajo que realizamos durante toda la competencia”.

Por otro lado, Fernando Muslera también tomó la palabra, y le dejó un cálido mensaje a los hinchas: “Agradezco a la gente, por la energía que mostraron durante la previa y el partido. Quedó demostrado lo que somos, estuvimos a nada del segundo gol”.

“Estoy orgulloso por los compañeros y por la identificación que se vio reflejada en el grupo. Ahora vamos a hacer el duelo rápidamente y nos enfocaremos en lo que viene”, agregó el arquero que fue clave en dejar con vida al equipo en el partido de ida.

Por último, el campeón de América con Uruguay remarcó: “Ahora tenemos que enfocarnos en el campeonato local y en clasificar a copas internacionales”.

Muslera: “Quiero agradecer a la gente por el apoyo que nos brindaron toda la serie”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

VIDEO. Cordera lo hizo otra vez: “Barreda simboliza una injusticia”

Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia

Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
La Ciudad
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Los alimentos suben hasta 10% y los comercios pasan del rechazo a la resignación
Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata
Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Policiales
La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Makintach se defendió de las acusaciones
Espectáculos
VIDEO. Cordera lo hizo otra vez: “Barreda simboliza una injusticia”
“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
YSY A en La Plata: “Siempre traté de escribir lo más tanguero posible”
“Es complicado”: una comedia en dos rounds sobre dos ex, con dos ex en escena
“Toma I”: Lautaro Mazza reafirma su sello en el tango
Política y Economía
Cuántos pobres hay en el Gran La Plata: bajan las estadísticas pero superan al promedio país
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu
Dólares en el tobogán, en un mercado que festeja
VIDEO. Polémica en el Concejo local en el marco del triple crimen de Varela

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla