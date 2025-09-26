Benedetti convirtió su primer gol en Libertadores

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
A pesar de la eliminación en el torneo, el lateral izquierdo tuvo su debut en la red en este certamen. A su vez malogró su penal
A pesar de la eliminación, un pibe de la casa como Gastón Bendetti, le dio la esperanza a Estudiantes de poder seguir con vida en la Copa Libertadores. Pese a que el Pincha haya quedado en el camino, el Vasco convirtió su primer gol con la camiseta albirroja por la máxima competencia internacional.
El oriundo de Villa Larroque volvió a estar dentro de la consideración del entrenador Eduardo Domínguez tras su ingreso en el partido de ida en Río de Janeiro, luego de que la dupla Varela-Plata hagan de las suyas en un primer tiempo, donde el Mengao superó al cuadro estudiantil en todas las aristas.
A esto se le sumó el buen nivel del futbolista en el partido ante Defensa y Justicia, por el campeonato local. Es por eso, que el técnico decidió que el jugador de 24 años sea de la partida, para que además de su labor en la ofensiva, sea un complemento para Santiago Arzamendia por la banda izquierda y que el equipo no quede desprevenido por ese sector del campo de juego.
Por su parte, el marcador de punta comenzó por detrás del paraguayo, aunque con el transcurso del partido fue adelantando su posición, hasta llegar a la mitad del terreno.
Con este cambio en su locación, el equipo mostró una mejoría en el ataque, fue tal, que así llegó el primer rugido en el Estadio UNO, en el botín izquierdo de Gastón Benedetti que se llenó el pié de gol y mantuvo la ilusión viva del Pincha hasta el final.
Además, en el complemento fue protagonista de una de las polémicas del partido, donde el árbitro del encuentro Piero Maza a instancias de VAR anuló el gol de Estudiantes y el segundo en la cuenta personal de Benedetti, que tras una peinada de Guido Carrillo, quedó mano a mano con Agustín Rossi, que tras la salida del arquero, el lateral la picó y marcó.
Esta vez al Pincha no se le dio en los penales
Uno por uno
A su vez, en el final, también sacó una pelota en la línea. Si bien no pudo convertir su penal en la tanda, una vez más, un canterano fue importante para el equipo, que a pesar de quedar eliminado, le dio esperanza e ilusión de seguir con vida en la Copa Libertadores.
