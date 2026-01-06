Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |A METROS DE LA ROTONDA DE INGRESO A PINAMAR

Un desborde cloacal obligó a cortar la Ruta 11

Un desborde cloacal obligó a cortar la Ruta 11

El incidente fue causado por la Cooperativa de Agua de Pinamar

6 de Enero de 2026 | 01:24
Edición impresa

Un episodio insólito alteró ayer lunes la circulación en uno de los principales accesos a Pinamar. La Ruta 11 permaneció totalmente cortada durante varias horas a raíz de un desborde cloacal que provocó importantes demoras al tránsito, además de un intenso mal olor.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 395, a pocos metros de la rotonda de ingreso a Pinamar, cuando se rompió un caño del sistema cloacal de la ciudad. La acumulación de líquidos terminó desbordando sobre la calzada y obligó a interrumpir por completo el paso de vehículos.

Como consecuencia del derrame un amplio tramo de la ruta quedó cubierta por efluentes cloacales, los que también alcanzaron a un hipermercado ubicado en las inmediaciones que debió interrumpir también la atención al público.

Desde el Municipio de Pinamar informaron que lo sucedido fue responsabilidad de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada, la que fue intimida a resolver el problema en un plazo máximo de 24 horas evitando que las tareas no generen mayores inconvenientes a residentes y turistas.

 

