Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof

junto a kicillof y magario, alak y sus candidatos recorrieron la obra de la avenida 60, en los hornos/mlp

El intendente, Julio Alak, y sus candidatos cerraron ayer la campaña electoral junto al gobernador, Axel Kicillof, y la vicegobernadora, Verónica Magario, con una recorrida por la obra de la avenida 60, en Los Hornos. Junto a los candidatos de la lista de diputados que lidera Ariel Archanco y la de concejales, encabezada por Sergio Resa, el jefe comunal también realizó una recorrida por distintas localidades de la periferia, para cerrar la jornada con una mateada en plaza Malvinas.

“No hay mejor forma de finalizar la campaña que recorriendo con los vecinos obras como la nueva Avenida 60 que ya está transformando la vida de los platenses, como tantas otras”, dijo Kicillof tras su paso por Los Hornos.

Acompañado también por la vicegobernadora Verónica Magario, afirmó: “El domingo vamos a expresar con toda la fuerza de los bonaerenses que hay futuro y es invirtiendo en nuestro pueblo”.

La gira que encabezó Alak abarcó más de 105 kilómetros de los barrios platenses con visitas a El Peligro, Villa Elisa, Arturo Seguí, City Bell, Gorina, Hernández, San Carlos, Melchor Romero, Lisandro Olmos y Los Hornos, entre otros.

En cada parada, el jefe comunal dialogó con la comunidad, escuchó propuestas y destacó “los avances logrados en infraestructura, servicios y recuperación de espacios públicos, como parte de un modelo de desarrollo integral para los barrios”.

Además, invitó a “respaldar en las urnas la boleta celeste y blanca para fortalecer un modelo de gestión que articula planificación, participación y trabajo en equipo”.

Y añadió: “Las iniciativas que están transformando los barrios se respaldan con un voto”.

UNA MARATÓN DE OBRAS

Junto a candidatos, concejales y funcionarios municipales, la comitiva visitó, entre otras localidades, la de San Carlos, donde se ejecutó la nueva avenida 38 desde 137 hasta 155. También recorrieron el nuevo asfalto de 168 entre 523 y 526 y de 524 entre 167 y 168 en Romero, y el de 161 desde 45 hasta 52 de Olmos. Finalmente, ya en compañía del gobernador bonaerense, el recorrido culminó en la nueva avenida 60 de Los Hornos.

En cada una los vecinos le acercaron al Intendente pedidos de obras para ejecutar en sus barrios, entre ellos el de la instalación de nuevos semáforos, obras hidráulicas, de pavimento e iluminación.

Con la consigna “Sigamos con obras”, la campaña cerró en la Plaza Islas Malvinas, donde se llevó a cabo un encuentro abierto con música en vivo, mateada y charlas con los vecinos.

Allí el Intendente remarcó la “unidad” del peronismo para “defender la patria y la justicia social” y pidió el acompañamiento para “seguir ordenando la Ciudad, mejorando la Provincia y volver a conducir el país”.