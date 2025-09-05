Estado de emergencia en varias zonas rurales

en los últimos días, se agravó el cuadro en el noroeste / archivo

El Ministerio de Economía de la Nación declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de Buenos Aires por eventos climáticos. La medida se formalizó a través de las Resoluciones 1.305/2025 y 1.306/2025 publicadas ayer en el Boletín Oficial.

La medida se argumentó en los efectos de las inundaciones y abarca el período desde el 1° de marzo de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

Las explotaciones rurales afectadas se encuentran en circunscripciones específicas de los Partidos de: Puán (circunscripciones VII, VIII, IX y X), Tornquist (circunscripciones IV y V), Nueve de Julio (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV), Carlos Casares (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI), General Lamadrid (circunscripciones II, III, IV, IX, X, XI y XII), Coronel Suárez (circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV), Guaminí (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX), Bolívar (circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII), Tapalqué (circunscripción VIII), Veinticinco de Mayo (circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII), Saladillo (circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX) y Roque Pérez (circunscripciones III, IV, V, VII y VIII).

La medida también alcanza a zonas de la provincia de San Juan. Para acceder a los beneficios de la Ley 26.509 (crediticios, impositivos) los productores deben presentar un certificado expedido por la autoridad provincial.