La Ciudad |FEMEBA y Salud

Lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión

5 de Septiembre de 2025 | 01:38
Autoridades y equipos técnicos de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba), del Ministerio de Salud bonaerense, del Ioma y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, participaron en el lanzamiento de una mesa de trabajo para la implementación de Guías de Práctica Clínica en Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular.

Por Femeba asistieron Sandro Scafati (vicepresidente a cargo de la Presidencia) Vanesa Etcheverry (Secretaría de Actividades Científicas, Culturales y Deportivas), Ignacio Elliff (Secretario de Acción Social y Derechos Humanos), Martín Urtasun (Asesor Farmacológico), María Alejandra Ratti por la Fundación Altos Estudios (Fundación Femeba) y Ricardo Varchioni (Gerente de Sistemas).

En tanto, por el Ministerio de Salud estuvieron el ministro Nicolás Kreplak, Nadia Daciuk (Directora Provincial de Prestaciones de Ioma), Jonatan Konfino (Subsecretario de Políticas de Cuidados de Salud), Marcos Coco (Director Provincial de Políticas de Medicamentos), Matías Duca (Director de Prevención de Enfermedades No Transmisibles) y Carolina Begue (referente en ENT).

 

