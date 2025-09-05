En San Carlos y Los Hornos también sufren por la reiteración de robos

Una peligrosa banda mantiene en vilo a los vecinos de San Carlos y Los Hornos luego de una serie de violentos episodios de inseguridad. Se desplaza a bordo de una camioneta Volkswagen gris polarizada e ingresa en las viviendas trepándose por el frente para perpetrar así los ataques con total impunidad.

En las últimas semanas, una pareja de jubilados que reside en la zona de 142 y 45 padeció un violento asalto. Los delincuentes, con los rostros tapados y armados, encerraron a las víctimas en un baño y se apoderaron de todos sus ahorros.

Se supo que si bien hay reiteración de denuncias, los sucesos ocurren casi de forma diaria y sin que nadie le ponga un coto.