Giro en la causa del derrumbe en el hotel Dubrovnik

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) descartó fallas en la estructura original del Hotel Dubrovnik tras el derrumbe ocurrido en la ciudad costera de Villa Gesell en octubre de 2024 y señaló que las causas estarían vinculadas a las reformas posteriores realizadas en el edificio.
Según el documento oficial, los ensayos de laboratorio determinaron que la resistencia del hormigón presente en la construcción se corresponde con los valores esperables para la época en la que fue calculado y ejecutado el edificio. El informe explica que los testigos extraídos y analizados presentaron características acordes a un hormigón tipo H-21, estándar utilizado históricamente en múltiples obras civiles del país.
Los técnicos del INTI remarcaron que no se hallaron indicadores de deterioro anormal ni fallas de diseño en la estructura portante original, sino que los puntos críticos del derrumbe estarían asociados a intervenciones posteriores, vinculadas a remodelaciones y ampliaciones que alteraron las condiciones iniciales de carga.
Ahora la investigación debe centrarse en las modificaciones y refuerzos aplicados al inmueble durante los últimos años. Es fundamental recordar que el derrumbe ocasionado en la ciudad costera se llevo la vida de nueve personas.
