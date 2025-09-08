Tras las elecciones, hoy habrá clases en Provincia

Habrá clases hoy en las escuelas donde se votó ayer / EL DIA

Luego de las votaciones realizadas ayer en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, hoy habrá actividades normales todos los establecimientos educativos, incluidos los que fueron utilizados como centros de votación, según lo dispuso la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires

Las escuelas que fueron utilizadas como centros de votación tuvieron operativos de desinfección tras el cierre de mesas. Se estima que esta tarea demandará algunas horas posteriores al cierre de votación.

Para asegurar la jornada de clases al día siguiente de la elección, la cartera educativa bonaerense a través de la Resolución 3915/2025 “dispuso la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable para que el personal auxiliar de la educación realice las actividades de limpieza tras el cierre de cada acto electoral”.

De ese modo se busca garantizar que las escuelas puedan estar en condiciones para dictar clases.

EL JUEVES 11 SIN CLASES

Por otra parte, el próximo jueves 11 de septiembre no habrá actividades en las escuelas del país al conmemorarse el Día del Maestro.

La medida afectará a los alumnos del nivel inicial, primario y secundario.

Lo mismo ocurrirá con los establecimientos educativos de la Universidad Nacional de La Plata, donde tampoco habrá actividades escolares este jueves.