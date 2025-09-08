“Es en octubre”: Iñaki le restó importancia

El influencer y asesor libertario Iñaki Gutiérrez -que alguna vez fue sondeado para ser candidato en la Tercera Sección- le restó importancia al triunfo del peronismo por sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses, al remarcar que “en octubre es la batalla grande”.

“Lo que nos jugamos en términos de plan económico es en octubre, la batalla grande”, insistió Gutiérrez, en referencia a los comicios nacionales y en declaraciones formuladas a la prensa.

De esta manera, el asesor libertario consideró que las próximas elecciones legislativas le van a dar al presidente Javier Milei “las herramientas para cambiar” a la Argentina. “El Gobierno ha sido claro en que no es cortoplacista a la hora de pensar la economía. Por más de que mañana haya reacción del mercado, pensamos a largo plazo”, precisó Gutiérrez sobre los resultados adversos.